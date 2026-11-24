Der Abschied von Herzogin Elizabeth in Bayern beginnt am 2. Dezember im Tegernseer Tal. Die letzte Ruhe findet die verstorbene Adlige auf dem Familienfriedhof der Wittelsbacher in Andechs bei einer Zeremonie unter Beteiligung der Familie.

Der Abschied von Herzogin Elizabeth in Bayern (†85) nimmt am 2. Dezember im Tegernseer Tal seinen Anfang, einer Region, die sie zeitlebens innig verbunden war und die sie als ihre Herzensheimat betrachtete. Die Grande Dame des Hochadels starb friedlich in der Nacht vom 20. auf den 21. November auf ihrem Wohnsitz, dem Schloss Wildenwart am Chiemsee, wobei sie von ihrer Familie umgeben war. Ihr Ehemann, Herzog Max in Bayern (89), sowie ihre fünf gemeinsamen Töchter Helene, Anna, Elizabeth und Marie waren an ihrem letzten Tag bei ihr, als sie einschlief.

Öffentliche Aufbahrung mit Ehrengarde

Am 2. Dezember, beginnend ab 12 Uhr, wird Herzogin Elizabeth in der Pfarrkirche St. Quirinus am Schloss öffentlich aufgebahrt, um der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, sich vor ihrer letzten Ruhe noch einmal zu verneigen. Die Ehrenwache für die verstorbene Herzogin übernehmen traditionell die Gebirgsschützen, die ihr jedes Jahr zum Geburtstag am 31. Dezember ein Ständchen brachten und für die sie eine besondere Verbundenheit empfund. Diese Zeremonie markiert den Beginn der offiziellen Trauerfeierlichkeiten, die eng an die historische Verbundenheit des Adelshauses mit dem bayerischen Brauchtum geknüpft sind.

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Familie und hohe Geistliche bei Zeremonien

Am Abend des 2. Dezember um 18 Uhr folgt ebenfalls in der Pfarrkirche St. Quirinus ein öffentlich gehaltener Rosenkranz für die Verstorbene, an dem Witwer Max Herzog in Bayern und die gemeinsamen fünf Kinder teilnehmen werden. Die enge familiäre Bindung zeigt sich nicht nur in der Anwesenheit der Töchter, sondern auch in der Bereitschaft des 89-jährigen Herzogs, den öffentlichen Riten in seiner Heimatregion beizuwohnen, die seit 1967, dem Jahr ihrer Hochzeit, eine zentrale Rolle in ihrem Leben spielte. Die soziale und volksnahe Ausstrahlung der Herzogin, die oft selbst Besucher durch ihre Stammsitze führte, macht diese öffentlichen Abschiedsveranstaltungen zu einem besonderen Ereignis für die Bewohner der Region.

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Requiem für geladene Gäste und internationale Verwandtschaft

Am 3. Dezember findet ein feierliches Requiem in der Pfarrkirche St. Quirinus für etwa 500 geladene Gäste statt, zu denen Familienmitglieder und Freunde aus dem internationalen Hochadel gehören. Die Trauerfeier wird von Monsignore Walter Waldschütz geleitet, dem leitenden Pfarrer des Pfarrverbands Tegernsee-Egern-Kreuth, der die rituelle Begleitung der verstorbenen Herzogin übernimmt. Diese Zeremonie dient als formeller Abschluss der öffentlichen Trauerphasen, bevor der eigentliche Begräbnisakt in den engsten Kreis der Familie beschränkt wird und die letzten Riten vollzogen werden.

Begräbnis auf dem Wittelsbacher Familienfriedhof

Zur letzten Ruhe wird Herzogin Elizabeth im engsten Kreis auf dem Familienfriedhof unterhalb des Klosters Andechs am Ammersee gebettet, wo sie unter den Ahnen ihres Geschlechts bestattet wird. Auf diesem Friedhof ruht unter anderem auch ihr Schwiegervater Herzog Albrecht von Bayern (1905-1996), was die historische Kontinuität der Wittelsbacher-Tradition im Tegernseer Tal unterstreicht. Die Herzogin, die in Schweden als Tochter des Diplomaten Graf Carl Ludwig Douglas geboren wurde und bis zu ihrem Tod am 21. November fast 60 Jahre lang verheiratet war, findet nun ihre ewige Ruhe an einem Ort, der für die Familie von zentraler Bedeutung ist und wo sie in der Nähe ihrer Vorfahren und ihres geliebten Lebensraums gebettet wird.