Abschied von Hubert Aiwanger: Trauerfeier in München mit hoher Ehre

Bayern verabschiedet den verstorbenen Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger mit Staats Ehren. Seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger und die CSU-Legende Markus Söder trauern auf dem Domplatz.

Bayern blickt auf eine bewegte und traurige Zeremonie zurück, als der politische Weg von Hubert Aiwanger seinen vorzeitigen Abschluss fand. Auf den Stufen des Münchner Liebfrauendom s standen Markus Söder und Ilse Aigner von der CSU mit vor Trauer erstarrtem Blick, während auf der Domplatte vor ihnen die Lebensgefährtin von Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, stand. An ihrer Seite befand sich der ältere ihrer beiden gemeinsamen Söhne, der den Moment der Abschiednahme miterlebte. Mit einem stummen Gruß verabschiedeten die Trauernden den Leichenwagen mit dem Sarg Aiwangers, ehe abschließend Böllerschüsse abgegeben wurden.

Staatsakte auf dem Domplatz in München

Hunderte Menschen standen stumm am Straßenrand, als der schneeweiße Leichenwagen mit dem Sarg von Aiwanger vorüber fuhr. Es ist das erste Mal, dass ein Regierungsmitglied in Bayern seit Franz Josef Strauß im Amt verstorben ist. Den bis heute in Bayern verehrten Strauß verabschiedeten 1988 zehntausende Menschen, wobei sein Sarg in einer an die Verabschiedung von Königen angelehnten Trauerzeremonie von einer sechsspannigen Lafette durch München gezogen wurde. Der Abschied von Aiwanger fällt weniger pompös aus, bekommt aber alle Ehren des modernen bayerischen Protokolls.

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Eines verbindet die CSU-Legende und den Freie-Wähler-Chef: Ihre Särge wurden in eine bayerische weiß-blaue Rautenflagge gehüllt. Vor dem Dom stehen 18 opulente Kränze aufgebaut, die von seinen Jagdfreunden, von der bayerischen Wirtschaft, für die Aiwanger zuständig war, sowie je ein Kranz von den bayerischen Freie-Wähler-Ministern Thorsten Glauber, Anna Stolz und Fabian Mehring stammen.

Tiefe Ehrfurcht durch politische Würdigung

Die Trauerfeiern wurden mit einer Messe im Dom geprägt, bei der Weihrauchschwaden aufstiegen, bevor der Bischof das Lebenswerk würdigte. Der Verstorbene habe noch viel erreichen wollen. Was an ihm begeistert habe, war "die Leidenschaft und das große Herz", sagt Bischof Marx. Aiwanger sei kämpferisch gewesen, aber auch mit dieser Seite des Gutmütigen. Marx sagt, ihm sei in Gedanken an den Freie-Wähler-Chef Frank Sinatra und dessen Welthit "I did it my way" in den Sinn gekommen.

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"Er war einzig in seiner Art, wie er es getan hat", beschreibt Marx seinen Verstorbenen. Er schildert, wie ihn das Gerücht vom Tod Aiwangers erreichte und er ihm daraufhin eine SMS geschickt habe. Die SMS sei nie zugestellt worden. Aiwanger sei kein einfacher Partner gewesen, dennoch aber immer fair. "Sein Erbe ist neben Volksnähe und Bürgernähe auch die Fortsetzung unserer gemeinsamen politischen Arbeit", so Marx.

Nachfolge und politisches Erbe in Bayern

Nach dem Ende der Trauerfeiern will die Partei die Nachfolge des seit vielen Jahren prägenden Niederbayern klären. Glauber, Stolz und Mehring werden dabei genau wie Florian Streibl, der Landtagsfraktionschef, ein entscheidendes Wort mitreden. In Bayern wird mit Spannung erwartet, ob die Nachfolge ohne Hauen und Stechen gelingt. Eine Ermutigung, die Nachfolge mit Tatkraft anzugehen, finden die Trauernden auf Aiwangers Trauerkarte.

Dort steht unter einem Foto des lächelnden Aiwanger: "Weinet nicht, dass ich eine Lücke hinterlasse, sondern füllt sie mit euren Taten, eurer Liebe und eurem Leben - ganz in meinem Sinne". Dieser Satz fasst den Willen des Verstorbenen zusammen, der trotz manchmal derber Sprache und unverkennbarem Dialekt in den Würdigungen zum Tod tiefe Ehrfurcht auslöste. Die politische Landschaft in Bayern muss nun einen neuen Weg finden, ohne die Präsenz eines der einflussreichsten Minister der jüngeren Geschichte.