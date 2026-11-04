Abschied von Jesús de Miguel: CD Teneriffa Trauerfeier

Fans und Vereine trauern um den 30-jährigen Jesús de Miguel. CD Teneriffa, der spanische Fußballverband und die Champions League geeinen dem verstorbenen Stürmer.

Die emotionale Beisetzung des spanischen Fußballers Jesús de Miguel hat die Fußballwelt in einen Schock versetzt. Fans von CD Teneriffa nahmen am Dienstagabend vor dem Stadion Abschied vom 30-jährigen Stürmer. Anwesende legten Kränze und Blumen nieder und trauerten still um den verstorbenen Athleten.

Unfallhergang und medizinischer Ablauf

Die Tragödie ereignete sich nach einem Foul im Zweitliga-Spiel gegen den FC Andorra. In der Nachspielzeit kollidierte Jesús de Miguel mit dem Torwart Jesús Owono, der 25 Jahre alt ist. Der Spanier lag daraufhin regungslos auf dem Rasen. Offenbar hatte er Kopfverletzungen erlitten, woraufhin Rettungskräfte sofort ausrückten. Auf dem Weg ins Krankenhaus mussten die Mediziner den Fußballer wiederbeleben. Die erste Meldung bescheinigte einen Herzstillstand. Der Zustand des Stürmers verschlechterte sich in der Nacht jedoch dramatisch.

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Tod im Universitätsklinikum Candelaria

Am Dienstagmorgen bestätigte das Universitätsklinikum Nuestra Señora de Candelaria den Tod des Spielers. CD Teneriffa veröffentlichte eine bewegende Trauerbotschaft. Der Klub bat die Öffentlichkeit dringend, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Jesús de Miguel war im Sommer 2025 nach Teneriffa gewechselt. In 36 Pflichtspielen erzielte der Angreifer elf Tore für den spanischen Zweitligisten.

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Reaktionen und globale Trauer

Die Nachricht vom Tod ging um die gesamte Welt. Der spanische Fußball-Verband sagte alle angesetzten Pokalspiele ab. In der Champions League wurde eine Schweigeminute durchgeführt. Die Mannschaften trugen Trauerflor. Fußballgrößen wie Gerard Piqué trauerten um den spanischen Fußballer. Auch Mitspieler zeigten ihre Anteilnahme. Dieses Foto war am Mittwochmorgen auf fast allen Titelseiten weltweit zu sehen: Jesús de Miguel jubelte mit ausgebreiteten Armen über einen seiner vielen Treffer.

Symbolik des Regens auf Teneriffa

Die Fans zündeten numerous Kerzen an der Gedenkstätte an. Auf der Kanareninsel Teneriffa regnet es selten. Ein Fan an der Gedenkstätte zitierte die spanische Marca mit den Worten, der Regen sei für Jesús gekommen. Die Anwesenden saßen mit gesenkten Köpfen um die Kerzen und Blumen herum. Einige Fans hatten Tränen in den Augen. Die Veranstaltung war ein stiller und tiefgreifender Abschied von einem beliebten Sportler.