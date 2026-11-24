Marisa Burger verabschiedet sich als Miriam Stockl aus den Rosenheim-Cops. ZDF strahlt die Abschiedsfolge aus. Sarah Thoni übernimmt die Rolle der Kommissarin im Krimi.

Die Ära der kommissarischen Miriam Stockl in der bekannten Kriminalreihe der Rosenheim-Cops geht zu Ende. Marisa Burger, die die Figur seit Jahren verkörpert, tritt in der aktuellen Ausgabe endgültig ihre letzten Schritte im Dienst des fiktiven Polizeipräsidiums an. Dieses Ereignis markiert das Ende einer langen und erfolgreichen Partnerschaft zwischen der Schauspielerin und dem Sender ZDF, der die Serie seit vielen Jahren produziert.

Details zur Abschiedsfolge und Ausstrahlung

Die Episode, die den Abschied von Miriam Stockl zum Thema hat, trägt den Titel Es gabat an Abschied. Dieser Titel ist eine direkte Anlehnung an den charakteristischen und in der Fan-Gemeinde sehr beliebten Kultspruch der Figur. Marisa Burger wird in dieser sendung die Ermittlerin das letzte Mal begleiten, bevor die Serie mit neuen Besetzungen fortgesetzt wird. Die Ausstrahlung findet dienstags statt, wobei die Zuschauer die Folgen bereits vorher in der ZDFmediathek streamen können.

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Hintergründe des Ausstiegs von Burger

Die Ankündigung des Ausstiegs erfolgte bereits im vergangenen Jahr, als die neuen Staffeltermine für die Rosenheim-Cops bekanntgegeben wurden. Marisa Burger hatte sich nach eigenen Angaben aus teils schwierigen persönlichen oder beruflichen Gründen für den Schritt entschieden. Ihre Figur verlässt jedoch nicht aufgrund interner Konflikte, sondern aus positiveren Gründen den Standort Rosenheim. Dies ermöglicht dem Team um das Präsidium eine natürliche Weiterentwicklung der Geschichte.

Neue Rollenverteilung und Beförderungen

Mit dem Ausstieg von Burger ergeben sich unmittelbare Auswirkungen auf die Besetzung der weiteren Episoden. Sarah Thoni, die bisher die Rolle der Christin Lange spielte, übernimmt eine zentrale neue Position. Sie wird in die Fußstapfen von Miriam Stockl treten und ihre Rolle entsprechend weiterentwickeln. Diese strukturelle Änderung zeigt, dass die Produktion nicht nur einen Abschied feiert, sondern auch aktiv die Zukunft der Serie gestaltet.

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Fanreaktionen und kulturelle Bedeutung

Die Rosenheim-Cops genießen seit über zwei Jahrzehnten eine enorme Beliebtheit im deutschsprachigen Raum. Der Abschied von Marisa Burger löst daher bei den Fans entsprechende Emotionen aus. Die Figur der Miriam Stockl gilt seit Jahren als Liebling unter den Zuschauern und hat die Serie maßgeblich geprägt. Die bewusste Wahl des Episodentitels als kultureller Verweis unterstreicht die enge Bindung zwischen der Darstellerin und ihrem Publikum.

Weiterer Verlauf der Serie im ZDF

Trotz des Wechsels an der Schauspielerfront läuft das Programm des ZDF wie gewohnt weiter. Wöchentlich wird am Dienstag um 19:25 Uhr eine neue Folge ausgestrahlt, die spannende Fälle aus der bayerischen Region präsentiert. Die Zuschauer können weiterhin auf die bewährte Mischung aus Krimi und lokaler Authentizität zurückgreifen. Die Produktion setzt damit ihre langjährige Tradition fort, auch wenn sich die personelle Struktur an den Hauptrollen verändert hat.