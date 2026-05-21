Abschied von Mika: Daniel Noah verlässt die Daily-Serie 'Alles was zählt'

Der Schauspieler Daniel Noah verlässt die Daily-Serie 'Alles was zählt' nach seiner Rolle als Mika. In einem Gespräch gab er an, dass Mika straffällig geworden ist und Gelder veruntreut hat.

Daniel Noah verlässt die Daily-Serie 'Alles was zählt'. Der Schauspieler spielte seit September 2025 die Rolle des Mika und musste sich nun für seine kriminellen Machenschaften vor Gericht verantworten.

In einem Gespräch gab er an, dass Mika straffällig geworden ist und Gelder veruntreut hat. Der Ausstieg von Daniel Noah als Mika wird ähnlich und doch auch anders dramatisch als das Ende seiner Rolle Jan. Nachdem Imani hinter sein dunkles Geheimnis gekommen ist, versucht sie Mika zu stellen, aber der Plan geht nach hinten los. Dank Vanessa gelingt es Imani, Mika zu überwältigen und die Polizei zu rufen.

Mika wird nun einige Zeit hinter Gittern verbringen und es ist noch nicht bekannt, ob Daniel Noah jemals wieder bei AWZ zu sehen bekommen wird. Ein Comeback in der Rolle des Mika ist jedoch nicht ausgeschlossen





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