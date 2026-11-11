Abschied von Miriam Stockl: Marisa Burger verlässt Rosenheim-Cops

Marisa Burger spielt ihre letzte Rolle als Miriam Stockl in der ZDF-Krimiserie. Fans können den Abschied am 29. September in der Mediathek erleben.

Die lange Zeit erwartete Veränderung bei der beliebten ZDF -Krimiserie "Rosenheim-Cops" ist nun konkret datiert. Die Schauspielerin Marisa Burger wird ihre Figur der Kommissarin Miriam Stockl zum letzten Mal auf dem Bildschirm zeigen. Dies markiert das Ende einer langjährigen Ära für die Serie und ihre treuen Zuschauer, da der Ausstieg bereits im Vorjahr öffentlich bekannt gegeben wurde.

Termin für das finale Abschiedsszenario

Das ZDF hat den genauen Zeitpunkt für Burgers letzten Auftritt offiziell bestätigt. Am 29. September steht der Abschied fest. In der Mediathek ist die Folge dann eine Woche vor der eigentlichen Fernsehausstrahlung verfügbar. Damit endet die Geschichte der Figur Miriam Stockl nach vielen Jahren der Präsenz in der Reihe.

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Handlung um den Kultspruch und neue Rollen

Die finale Episode trägt den Titel "Es gabat an Abschied", was sich direkt auf den bekannten Kultspruch der Figur bezieht. Während der Grund für den Ausstieg teils als unangenehm beschrieben wurde, kehrt die Figur aus positiven Gründen den Rücken zu. Mit dem Weggang ändert sich die Struktur der Ermittlergruppe erheblich.

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Beförderung und Wechsel in der Besetzung

Nicht nur der Ausstieg von Marisa Burger sorgt für Umbrüche. Sarah Thonig übernimmt mit ihrer Figur Christin Lange eine zentrale Aufgabe. Sie erhält eine Beförderung und tritt sozusagen in die Fußstapfen der abgehenden Kollegin. Dies verändert die Dynamik innerhalb des Polizeipräsidiums Rosenheim nachhaltig.

Zugriff auf Inhalte und wöchentliche Ausstrahlung

Fans müssen nicht bis zur nächsten Staffel warten, um die neuen Entwicklungen zu verfolgen. Ab sofort ist die neueste Folge in der ZDFmediathek zu finden. Dort stehen die Fälle bereits streamend zur Verfügung. Die reguläre TV-Ausstrahlung erfolgt wöchentlich um 19:25 Uhr im Programm des Senders.