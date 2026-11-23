Marisa Burger verabschiedet sich morgen als Miriam Stockl aus den Rosenheim-Cops. Das ZDF zeigt am 6. Oktober die letzte Folge mit dem Fan-Liebling.

Die Ära der Kommissarin Miriam Stockl in den beliebten Krimiserien der ZDF -Reihe Rosenheim-Cops neigt sich ihrem Ende zu. Die Schauspielerin Marisa Burger, die seit den Anfängen der Serie fest zum Ensemble gehörte, verkündete bereits im vergangenen Jahr ihren Austritt. Nun steht der finale Schritt bevor: Morgen wird sie in ihrer ikonischen Rolle zum letzten Mal vor der Kamera zu sehen sein. Für die Fans markiert dies den Schlusspunkt einer langjährigen TV-Geschichte.

Letzte Folge am 6. Oktober im ZDF

Die entscheidende Ausstrahlung der Abschiedsfolge findet am 6. Oktober statt. In dieser Sendung endet Marisa Burgers Karriere als die unverwechselbare Frau Stockl. Der Titel der Episode spielt direkt auf den Kult-Spruch ihrer Figur an und lautet "Es gabat an Abschied". Diese Entscheidung des ZDF markiert den offiziellen Abschluss ihrer Beteiligung an der weit verbreiteten Krimireihe, die viele Zuschauer wöchentlich verfolgen.

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Neue Rollenverteilung und Beförderungen

Der Ausstieg von Marisa Burger löst strukturelle Veränderungen im Team der Rosenheim-Cops aus. Nicht nur ihre Figur verlässt das Polizeipräsidium, sondern auch die Rollenverteilung innerhalb der verbleibenden Charaktere wird angepasst. Konkret erhält die von Sarah Thoni gespielte Figur Christin Lange eine signifikante Beförderung. Sie übernimmt die vakante Position und tritt quasi in die Fußstapfen der ausgeschiedenen Kollegin.

Diese Verschiebung der Machtverhältnisse ist Teil der narrativen Entwicklung, die mit dem Weggang der langjährigen Figur einhergeht. Die Produktionslogik der Serie sieht vor, die Lücken, die durch den Abgang etablierter Charaktere entstehen, durch interne Karriereschritte zu füllen. Somit bleibt das Team stabil, auch wenn sich das Gesicht der Kommissariate ändert.

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Fan-Reaktionen und Produktionshintergründe

Marisa Burger entschied sich aus teils weniger angenehmen Gründen für ihren Ausstieg aus der Produktion. Die Ankündigung löste bei den Zuschauern erhebliche Bestürzung aus, da die Figur zu den Lieblingen der Serie gehörte. Dennoch wird der Abschied in der Serie positiv gewendet. Im Gegensatz zu den teils unschönen realen Gründen für das Ende ihrer Tätigkeit, wird die Figur Rosenheim und dem Präsidium aus erfreulichen Gründen den Rücken kehren.

Die Serie profitiert weiterhin von ihrer starken Basis im ZDF. Obwohl der Weggang von Marisa Burger einen Einschnitt darstellt, bleibt das Interesse an den neuen Geschichten hoch. Die Produktion setzt auf Kontinuität und bietet den Zuschauern weiterhin spannende Fälle, die sich an der bayerischen Realität orientieren. Die Anpassung der Rollenstruktur dient dazu, die Dynamik der Serie auch nach dem großen Wechsel aufrechtzuerhalten.

Termin für neue Folgen und Streaming

Die neuen Episoden der Rosenheim-Cops werden wöchentlich dienstags um 19:25 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Jeder Termin bringt einen neuen Fall mit sich, der die Zuschauer in die Welt der bayerischen Kriminalistik eintauchen lässt. Parallel dazu bietet das ZDF die Möglichkeit, die Episoden bereits im Voraus in der ZDFmediathek zu streamen. Diese Option ermöglicht es den Fans, den zeitlichen Rahmen ihrer Unterhaltung flexibel zu gestalten.

Die Kombination aus traditionellem Fernsehprogramm und digitaler Verfügbarkeit sichert der Serie eine breite Reichweite. Die Fans können den Abschied von Miriam Stockl live verfolgen oder die Ausstrahlung im Nachhinein einholen. Damit bleibt die Verbindung zwischen der Serie und ihrem Publikum auch in Zeiten des Wandels intakt und gewährleistet die Fortführung des Erfolgs.