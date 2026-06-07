Abschied von Pep Guardiola: Emotionale Szenen und Spekulationen um Natalie Pike

Nach zehn Jahren und 593 Spielen verabschiedet sich Pep Guardiola von Manchester City. Bei den Feierlichkeiten steht Moderatorin Natalie Pike an seiner Seite, was zu Liebesgerüchten führt.

Nach zehn Jahren und 593 Spielen bei Manchester City hat Pep Guardiola seinen Abschied vom Premier-League-Klub gefeiert. Es waren emotionale Momente, sowohl im Stadion als auch bei einer Busparade durch Manchester und einer großen Abschlussparty in der Eventlocation Co-op Live.

Unter den Feierlichkeiten stach eine Person besonders hervor: Moderatorin Natalie Pike, die nicht nur bei allen Abschiedsveranstaltungen dabei war, sondern Guardiola und den Weg von City auch in den vergangenen zehn Jahren begleitete. Pike, 43 Jahre alt, ist Stimme und Gesicht des Klubfernsehens, arbeitet zudem für DAZN und die BBC und war einst Model des FHM Magazine. Beim letzten Heimspiel führte sie das Abschiedsinterview mit Guardiola auf dem Rasen des Etihad Stadiums, was von den Fans begeistert aufgenommen wurde.

Die britische Zeitung The Sun widmete den beiden am darauffolgenden Sonntag eine Titelgeschichte mit der großen Überschrift Pep & der TV-Star. Die Online-Version trug den schlichten Titel Liebe Dich, Pep. Pike postete zudem ein Video auf ihrem Instagram-Kanal, das sie bei gemeinsamen Feierlichkeiten zeigt, bei denen sie Guardiola umarmt und küsst. Eine Klubquelle wird mit den Worten zitiert: Natalie hat die ganze Öffentlichkeitsarbeit gemacht und viele Interviews mit den Spielern und dem Trainer geführt.

Es habe sich im Laufe der Zeit eine sehr enge Freundschaft entwickelt. Erst eine Woche zuvor hatte die gebürtige Schottin ein kurzes Video veröffentlicht, in dem sie sich voller Freude auf dem City-Wappen dreht, mit der Bildunterschrift: So fühlt sich das Leben an, wenn man zehn Jahre mit dem besten Trainer aller Zeiten verbracht hat! Das Liebeszitat, das die Sun verwendet, scheint jedoch keine tatsächliche Liebeserklärung zu sein, sondern eine Neckerei im Zusammenhang mit einem Fußball-Managerspiel.

In einem Post heißt es: Liebe Dich, Pep … Aber das mit mir und Fantasy Football hält für immer. Guardiola hatte sich 2024 von seiner Frau Cristina Serra getrennt, mit der er über 30 Jahre zusammen war. Die Scheidung soll in diesen Wochen finalisiert werden. Natalie Pike wiederum trennte sich während der Corona-Pandemie von ihrem Mann Jamie.

Gegenüber dem Brood Magazine sagte sie damals: Ich hatte noch nie so eine Einsamkeit und Traurigkeit erlebt. Jeder, der eine Scheidung durchmacht, würde sich mit Freunden und Familie umgeben, ausgehen und sich betrinken, Dinge tun, die einen ablenken. Aber ich konnte nichts davon tun, weil wir mitten im Lockdown waren. Ich war am Tiefpunkt.

Ich war ganz unten - wirklich, ganz, ganz unten. Guardiolas Amtszeit bei Manchester City war von außergewöhnlichem Erfolg geprägt: Er gewann fünf Meistertitel, zwei FA Cups, vier League Cups und führte den Klub 2023 zum ersten Champions-League-Triumph. Sein Abgang hinterlässt eine große Lücke, nicht nur taktisch, sondern auch emotional. Die Spekulationen um eine mögliche Beziehung zu Pike sind dabei nur ein kleiner Teil der großen Abschiedsgeschichte.

Die Fans werden Guardiola als den Trainer in Erinnerung behalten, der City zu neuen Höhen führte, während Pike als diejenige, die ihn auf diesem Weg begleitete, ebenfalls einen Platz in der Vereinsgeschichte hat. Die Zukunft beider bleibt spannend: Guardiola wird sich voraussichtlich eine Auszeit nehmen, während Pike weiterhin als Moderatorin und Influencerin aktiv ist. Die Gerüchte um eine Romanze werden wohl noch eine Weile die Schlagzeilen füllen, doch im Kern geht es um den Abschied einer Legende von seinem Verein





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