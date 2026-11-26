Ex-Weltmeister Fabio Quartararo hat seine gesamte MotoGP-Karriere mit Yamaha verbracht, die vergangenen Jahre mit wenig Erfolg. Dem 27-Jährigen aus Frankreich wurde klar, dass er etwas ändern muss.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Es begann wie im Märchen: Fabio Quartararo stieg als Zehnter der Moto2-WM 2018 in die MotoGP auf. Für Außenstehende war schwer einzuschätzen, was er auf der Speed-Up-Maschine geleistet hatte, nur wenige erkannten sein riesiges Talent. Seine gesamte bisherige MotoGP-Karriere fuhr der Franzose für Yamaha, die vergangenen sechs Jahre im Werksteam. 2021 gewann er für den japanischen Hersteller mit den drei gekreuzten Stimmgabeln im Logo die Weltmeisterschaft, im Folgejahr wurde er Vize.

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«Wir wollen unser Bestes geben, aber auch den Moment genießen», sagte Quartararo vor seinem letzten Rennwochenende mit Yamaha in Valencia. «Viele der Leute im Team sind seit meinem Start 2019 dabei. An dieses Jahr erinnere ich mich besonders gerne. Egal, wie das Ergebnis ausfiel oder ob ich stürzte, ich lernte viel und uns gelangen ein paar schöne Podestplätze.