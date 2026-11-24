Die Escapade-Sonde Gold hat die Erde aus 62.000 Kilometern fotografiert. Was die Bilder zeigen und wann die Nasa-Zwillinge den Mars erreichen sollen.

Abschiedsbilder aus 62.000 Kilometern: Nasa-Sonde Escapade fotografiert die Erde auf dem Weg zum Mars Die Fotos stammen von der Zwillingssonde Gold, drei Stunden nach ihrem Vorbeiflug.

Die Reise dauert rund zehn Monate. Am Mars geht es dann um die Atmosphäre. Die Nasa hat am Montag, 23. November, Abschiedsbilder der Erde veröffentlicht.

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Sie stammen von einer der beiden Escapade-Sonden, die seit Anfang November auf Kurs zum Mars sind. Laut demZu sehen ist die westliche Hälfte der Erdkugel. Vorne ragt ein Solarpanel der Sonde ins Bild. Neben einer Aufnahme im sichtbaren Licht zeigt die Nasa mehrere Infrarotbilder.

Darauf verraten Farbe und Helligkeit, wo es auf der Erde wärmer und wo es kälter ist. Rund drei Stunden nach einem Vorbeiflug fotografierte eine Nasa-Sonde der Escapade-Mission am 9. November 2026 die westliche Erdhalbkugel aus etwa 62.000 Kilometern Entfernung. Auf der Infrarotaufnahme sind wärmere Gebiete weiß, gelb und grün dargestellt, kühlere blau.

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Im Vordergrund ist ein Solarpanel der Sonde zu sehen. Etwa drei Stunden vor den Aufnahmen hatte Gold die Erde passiert, am 9. November gegen 6 Uhr Ostküstenzeit. Die Mission wird von der UC Berkeley wissenschaftlich und im Betrieb geleitet.

Nachwar die Sonde dabei rund 1.000 Kilometer von der Oberfläche entfernt. Ihre Schwestersonde Blue flog bereits am 7. November vorbei. Mitteilung des Herstellers Rocket Lab Zwei Marssonden, ein Himmelsausschnitt: Im Abstand von zwei Tagen flogen die ESCAPADE-Sonden an der Erde vorbei.

Ein Ingenieur fotografierte sie vom Raum Los Angeles aus; die Aufnahmen sind hier zu einem Bild kombiniert. Die Spuren der Sonden wurden zur besseren Sichtbarkeit verstärkt und eingefärbt: links die Sonde vom 7. November 2026 in Blau, rechts die vom 9. November in Gold.

Für die Nasa ist das nach eigener Darstellung eine Premiere. Zum ersten Mal hat sie Sonden mit einem angetriebenen Vorbeiflug an der Erde zum Mars geschickt. Rocket Lab beansprucht sogar eine weiter gefasste Pionierleistung. In Raumfahrtforen ist diese Lesart allerdings umstritten.

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Gestartet sind die Zwillinge bereits am 13. November 2025. Danach kreisten sie fast ein Jahr lang in einer großen Schleife um den Sonne-Erde-Lagrangepunkt L2. So beschreibt es einWas bringt so eine Warteschleife?

Laut dem Technikportal CNET müssen Sonden dann nicht im knappen Startfenster zum Mars abheben. Sie können später weiterfliegen, sobald Erde und Mars günstig zueinander stehen. Am Ziel sind die Sonden noch lange nicht. Ihre Manöver, um in eine Umlaufbahn um den Mars einzuschwenken, sind für den 7. und 9.

September 2027 geplant. Nach derMit der Forschung sollen Blue und Gold voraussichtlich im Juni 2028 beginnen. Dann sollen beide Orbiter gleichzeitig messen, wie der Sonnenwind auf die Umgebung des Mars wirkt.

Außerdem sollen sie zeigen, welchen Anteil er daran hat, dass der Planet seine Atmosphäre verliert. Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.