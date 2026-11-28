Die Abschiedsfolge der Kultfigur Miriam Stockl aus den Rosenheim Cops hat die Zuschauer gespalten. Während viele Fans den Verlust der bayerischen Urigkeit beklagen und um die bekannte Sekretärin trauern, loben andere die Nachfolgerin Frau Lange als frischen Wind und tolles Duo mit Frau Grasegger.

. Am Dienstag lief die Abschiedsfolge der beliebten Figur im Fernsehen. Die Zuschauer sind sich in ihrem Urteil allerdings alles andere als einig, wie die Reaktionen aufund in anderen sozialen Netzwerken zeigen.

Viele Fans trauern um die Kultfigur und ihren berühmten Ausspruch "Es gabat a Leich". Für sie hinterlässt Miriam im Rosenheimer Kommissariat eine Lücke, die nur schwer zu füllen ist. Einige Zuschauer stören sich generell am personellen Wandel und vermissen den früheren urigen, bayerischen Charakter der Krimiserie. Andere Fans sehen den Wechsel am Empfang hingegen wesentlich positiver.

Advertisement

Advertisement

Sie heißen Frau Lange willkommen und loben sie als überzeugende Nachfolgerin, die nach Miriams Weggang frischen Wind in das Kommissariat bringt.