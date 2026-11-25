Abschied mit klaren Worten: Nach mehr als 40 Jahren in der Medienbranche zieht ZDF-Werbechef Hajo Strauch Bilanz. Im großen HORIZONT-Interview rechnet er mit den Versäumnissen seiner Zunft ab und warnt vor den Folgen einer Mediendebatte, die aus seiner Sicht das Wesentliche aus dem Blick verloren hat.

Abschied mit klaren Worten: Nach mehr als 40 Jahren in der Medienbranche zieht ZDF-Werbechef Hajo Strauch Bilanz. Im großen HORIZONT-Interview rechnet er mit den Versäumnissen seiner Zunft ab und warnt vor den Folgen einer Mediendebatte, die aus seiner Sicht das Wesentliche aus dem Blick verloren hat.

Fast ein Vierteljahrhundert lang war Hans-Joachim Strauch das Gesicht und die Stimme der ZDF-Werbevermarktung auf dem Mainzer Lerchenberg. Wer den gebürtigen Hamburger erlebt, merkt schnell: Hier spricht kein verkopfter Medienbürokrat, sondern ein leidenschaftlicher Verkäufer alter Schule mit norddeutschem Pragmatismus, klaren Worten und einem feinen Gespür für Menschen und Märkte.

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Ob auf großer Bühne bei den Programmpräsentationen oder im direkten Gespräch mit Kunden – Strauch verstand es wie kaum ein Zweiter, den besonderen Spagat des öffentlich-rechtlichen Werbefernsehens zwischen strengen gesetzlichen Leitplanken, den geliebten Mainzelmännchen und knallhartem Wettbewerb mit viel Herzblut und einem besonderen Humor zu meistern. Nun verabschiedet sich der 66-Jährige in den Ruhestand. Zeit für einen persönlichen Rückblick.