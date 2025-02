Abschluss der Dreharbeiten für Stranger Things: Millie Bobby Brown weint Abschied

Millie Bobby Brown, bekannt für ihre Rolle als Eleven in der Netflix-Serie „Stranger Things“, musste beim Abschluss der Dreharbeiten für die vorerst letzte Staffel die Emotionen loslassen. Die 20-Jährige blickt auf eine erfolgreiche Zeit zurück, die ihr die Jugend und weltweite Bekanntheit bescherte. Die Veröffentlichung der fünften Staffel ist noch nicht datiert, soll aber laut den Serien-Schöpfern Matt und Ross Duffer noch in diesem Jahr erfolgen.

Für Millie Bobby Brown ist der Abschluss der Dreharbeiten für die vorerst letzte Staffel des Netflix -Erfolgs „ Stranger Things “ höchst emotional gewesen. Wie die Hauptdarstellerin berichtet, habe sie am Set weinen müssen. Gerade einmal zwölf Jahre alt war Millie Bobby Brown , als sie als Eleven (Deutsch: Elf) in einer der Hauptrollen in der ersten Staffel der Science-Fiction-Reihe „ Stranger Things “ zu sehen war.

Es war der Beginn eines Mega-Erfolgs: Die Netflix-Serie wurde zum Hit, ihre geheimnisvolle Figur mit psychokinetischen und telepathischen Fähigkeiten blitzschnell zum Kult. Mit dem kürzlichen Abschluss der Dreharbeiten für die vorerst finale fünfte Staffel endet eine Ära. Kein Wunder, dass der inzwischen 20-jährigen Schauspielerin der Abschied alles andere als leicht fiel. Wie Millie Bobby Brown in einem Interview mit „Vanity Fair“ erzählt, sei ihr beim Dreh der vorletzten Szene klar geworden, dass etwas Großes zu Ende gehe. Sie habe kurz weinen müssen. Immerhin hatte die britische Darstellerin, die vorher nicht mehr als Gastauftritte in Serien wie „Navy CIS“, „Modern Family“ oder „Grey's Anatomy“ vorzuweisen hatte, ihre ganze Jugend bei „Stranger Things“ erlebt. Ihre Beliebtheit in der Netflix-Serie wurde so enorm, dass sie von der Zeitschrift „Time“ im Jahr 2018 als jüngste Person aller Zeiten in die Liste der „100 einflussreichsten Personen der Welt“ aufgenommen wurde. Es folgte 2019 ihr Spielfilm-Debüt in dem Science-Fiction-Streifen „Godzilla II: King of the Monsters“ als Madison Russell. 2020 spielte sie die Hauptrolle in der Roman-Verfilmung „Enola Holmes“. Im vergangenen Jahr heiratete Millie Bobby Brown ihren Freund Jake Bongiovi, den Sohn von Jon Bon Jovi. Die beiden leben zusammen auf einer Farm in Georgia und betreiben eine Tierrettung für Hunde, Esel und Ziegen, wenn sie nicht gerade mit Dreharbeiten beschäftigt sind. Wann die fünfte Staffel von „Stranger Things“ veröffentlicht wird, ist unterdessen noch nicht bekannt. Nach zahlreichen Produktionsverzögerungen konnten die Serien-Schöpfer Matt und Ross Duffer beim SCAD TVfest in Atlanta aber zumindest versichern, „dass es noch dieses Jahr geschehen wird“.





