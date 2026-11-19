Der IFAB wird Wengers neue Abseitsregel ablehnen. Der Vorschlag für mehr Tore scheiterte an mangelnder Akzeptanz und unzureichender Torsteigerung in 108 Testspielen.

Arsène Wenger, der 77-jährige Trainer und jetzige FIFA -Direktor für globale Fußballentwicklung, hat mit seinem Entwurf für eine neue Abseitsregel das Ziel verfehlt, mehr Tore im Spielgeschehen zu generieren und umstrittene Schiedsrichterentscheidungen zu reduzieren. Die bilanzierte Wirkung des Experiments fällt nach monatelangen Untersuchungen und Tests deutlich ernüchternd aus, als dass eine sofortige Einführung in den regulären Spielbetrieb gerechtfertigt wäre.

Scheitern des millimetergenauen Abseits

Das International Football Association Board (IFAB), die weltweit zuständige Instanz zur Bestimmung und Änderung der Fußballregeln, wird voraussichtlich empfehlen, den Vorschlag von Arsène Wenger offiziell abzulehnen. Der Hauptgrund für diese Ablehnung ist, dass die eingeführte Spielvariante den erhofften positiven Effekt auf das Spielgeschehen nicht erzielen konnte, was die Validität der Maßnahme infrage stellt.

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Wengers ursprüngliche Idee sah vor, dass ein Angreifer erst dann als abseits stehend gewertet werden soll, wenn sich sein kompletter Körper vor dem vorletzten Gegenspieler befindet. Solange sich die Körperkonturen des Angreifers und des Verteidigers noch überschneiden, sollte die Position weiterhin erlaubt sein, um Millimeterentscheidungen an den Grenzen des Spielfeldes zu eliminieren.

Datenlage aus 108 Testspielen analysiert

Die statistische Auswertung der Testergebnisse spricht eindeutig gegen eine flächendeckende Einführung der neuen Regelkonstruktion. Laut Berichten der britischen Zeitung The Times wurden insgesamt 108 Spiele einer detaillierten Analyse unterzogen, um die Auswirkungen auf das Spielverhalten und die Ergebnisentwicklung zu messen.

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Die Daten zeigen zwar einen signifikanten Rückgang der Abseitsentscheidungen um satte 54 Prozent, doch der erhoffte Tor-Boom blieb vollständig aus. Lediglich 13 zusätzliche Treffer wurden erzielt, die unter der bisherigen Abseitsregel als ungültig hätten gewertet werden müssen, was die statistische Signifikanz der Maßnahme relativiert.

Die Mannschaften passten ihr taktisches Verhalten rasch an die neue Situation an, indem sie ihre Abwehrreihen im Durchschnitt ein bis drei Meter weiter nach hinten verlagerten. Durch diese strategische Verschiebung glichen die Verteidiger den ursprünglichen Vorteil der Angreifer teilweise wieder aus und neutralisierten die erwartete offensive Überlegenheit.

Kritik und möglicher Kompromiss in Zukunft

Ein Vertreter des IFAB erklärte laut The Times klar, dass das Experiment insgesamt nicht funktioniert habe und daher keine Basis für eine Regeländerung biete. Darüber hinaus wurde bemängelt, dass einige der erzielten Tore ungewöhnlich aussahen und den ästhetischen Ansprüchen des Spiels nicht genügten.

Auch Arsène Wenger selbst hat die ernüchternden Ergebnisse der Studie anerkannt, ohne jedoch die grundsätzliche Idee aufgeben zu wollen. Stattdessen wird ein möglicher Kompromiss diskutiert, bei dem zukünftig nur noch der Oberkörper über Abseits entscheidet, während Füße, Beine und Kopf nicht mehr in die Wertung einfließen.

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Ob diese modifizierte Variante tatsächlich umgesetzt wird, bleibt zunächst offen und hängt von weiteren Diskussionen ab. Über Änderungen der Fußballregeln entscheidet das IFAB traditionell bei seiner jährlichen Generalversammlung im Frühjahr, wo eine sorgfältige Abwägung aller Stimmen erforderlich ist.

Prozess der Regeländerung und Stimmabgabe

Für die Einführung einer neuen Regel ist es erforderlich, dass mindestens sechs der acht verfügbaren Stimmen im IFAB dafür abgegeben werden. Dieser hohe Hürdenprozess soll sicherstellen, dass nur breite Akzeptanz und klare Vorteile zu Regeländerungen im Weltfußball führen.

Durch diese Hürde wird verhindert, dass Experimente mit unklarer Ergebnislage oder mangelnder Praxisrelevanz in den regulären Spielbetrieb einfließen. Die Entscheidung steht noch aus und wird von der genauen Auslegung der Vorschläge sowie der aktuellen Stimmung innerhalb des Board entscheiden.