Der Ferrari-Zoff eskaliert: Charles Leclerc kollidiert mit Lewis Hamilton, Teamchef Frederic Vasseur spricht von 'inakzeptablem' Vorfall - und findet deutliche Worte

die sich schon in Mexiko nicht einig warenund fand deutliche Worte:"Die Situation zwischen den beiden wird langsam untragbar. Letztendlich ist es ein menschliches Unverständnis zwischen ihnen.

" "Es geht nicht um ein Problem zwischen dem Team und den Fahrern; sie müssen in erster Linie einander respektieren, aber sie müssen auch das Team respektieren. Ich bin extrem frustriert - für alle zu Hause, für alle im Werk, für jedes Teammitglied, für die Ingenieure. Das ist unglaublich schwer zu akzeptieren.

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" Wie wenig begeistert der Teamchef tatsächlich war, verriet ein Funkspruch nach der Zieldurchfahrt:"Charles, ich möchte dich direkt nach dem Rennen sehen - noch vor allem anderen", funkte Vasseur seinem Piloten zu, ehe er gemeinsam mit Leclerc tatsächlich in der Ferrari-Hospitality verschwand. Der vorläufige Höhepunkt des anhaltenden Konflikts zwischen Leclerc und Hamilton war die Kollision in Runde 38: Der Monegasse witterte seine Chance gegen den Rekordweltmeister, der sich seinerseits im Duell mit den beiden McLaren-Piloten befand.

Dabei traf Leclerc das linke Hinterrad seines Teamkollegen und schickte ihn in einen Dreher. Auch für die Rennkommissare war die Schuldfrage eindeutig, denn der 29-Jährige bekam prompt eine Zehn-Sekunden-Strafe aufgebrummt.

"Im Endeffekt war es wohl verdient", gibt der Ferrari-Pilot kleinlaut zu. "Die Rennkommissare und die Mehrheit der Leute sind offenbar der Ansicht, dass der Fehler bei mir lag", ergänzt Leclerc bei. "Das akzeptiere ich. Aber mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen.

Letztendlich habe ich eine Strafe bekommen, also muss es wohl mein Fehler gewesen sein.

"Ganz einsichtig zeigte sich der Monegasse kurz nach dem Rennen allerdings nicht. "Ich glaube nicht, dass es diesmal so sehr am Limit war wie bei anderen Zweikämpfen", meint er. "Ich hatte das Gefühl, dass es eine Lücke gab, in die ich fahren konnte, ohne ein zu großes Risiko einzugehen. " "Vielleicht habe ich Lewis' Sichtweise in diesem Moment falsch eingeschätzt, und durch den Randstein auf der Innenseite wurde die Situation dann sehr schwierig.

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Ich möchte letztendlich nicht über die Strafe diskutieren. Ich bin derjenige, der heute die zehn Sekunden aufgebrummt bekommt.

"deutlich. "Das ist etwas, das ihr mit Ferrari besprechen müsst. Wir wussten, dass wir an diesem Wochenende vor riesigen Herausforderungen stehen würden.

"Ferrari-Teamchef Vasseur bringt allerdings zusätzliche Würze in den Vorfall:"Wir hatten Charles angewiesen, nicht zu überholen - denn in einem Rennen wie diesem muss man zwar die Autos vor sich überholen, aber man darf sich eben auch nicht selbst von anderen überholen lassen", betont der Franzose. "Das bedeutet: Man muss sein eigenes Rennen fahren", ergänzt Vasseur und ärgert sich über seinen Piloten:"Was Charles da getan hat, war eindeutig ein Fehler; er schadet dem Team damit massiv, und das ist heute absolut inakzeptabel.

Ehrlich gesagt bin ich mehr als verärgert, denn nach Mexiko war die Anweisung doch klar.

" Schon in der Startphase des Großen Preises von Mexiko waren Hamilton und Leclerc aneinandergeraten und hatten damit einen möglichen Grand-Prix-Sieg an. "Heute haben wir erneut betont, dass sie an das Team denken sollen, wenn sie gegeneinander fahren - und das ist das Ergebnis. ""Es ist für uns alle extrem frustrierend", sagt der Teamchef deutlich. "Hätte ich das vorher gewusst, wäre es anders gelaufen.

Der Druck nimmt definitiv zu, er ist heute weitaus größer als noch vor 18 Monaten oder in den letzten zwei, drei Rennen.

". "Wir haben gestern darüber gesprochen, aber heute hatten wir das Potenzial, wieder aufs Podium zu kommen - und dann passiert so etwas. " Schon in der Anfangsphase des Rennens lieferten sich die beiden Ferrari-Piloten auf der Strecke ein heißes Duell und ließen sich dabei gegenseitig nur wenig Platz. "Er muss bei diesem Abdrängen vorsichtig sein, denn das wird nicht gut ausgehen", beschwerte sich Leclerc bereits per Funk.

Auch Hamilton, der zu diesem Zeitpunkt vor seinem Teamkollegen auf dem siebten Platz lag, ärgerte sich am Teamfunk über die mutigen Attacken des Monegassen.

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"Charles ist einfach ... könnt ihr ihm sagen, er soll zurückstecken? Ich versuche, zu den Jungs vor uns aufzuschließen.

""Das fand ich extrem hart, das war wirklich frustrierend", meint Hamilton. "Aber ich habe mich wieder konzentriert, weiter Druck gemacht und konnte mich zurück in den Kampf bringen. " Der 41-Jährige überholte anschließend auch Teamkollege Leclerc, ehe es kurz darauf zur Kollision kam. "Dann gab es den nächsten Rückschlag", sagt der Brite, ohne seinem Teamkollegen ausdrücklich die Schuld zu geben.

"Aber ich habe nie aufgegeben und einfach versucht, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ich bin überzeugt: Mit unserer Pace wäre heute sogar ein Podiumsplatz drin gewesen.

"Auch für Alexander Wurz ist die Schuldfrage klar. Zwar geht Hamilton vor der Schikane etwas früher vom Gas und öffnet seinem Teamkollegen damit die Tür, allerdings nur, um sich im Kampf gegen die McLaren-Piloten besser zu positionieren. Eine Einladung an seinen Teamkollegen war das nicht.

"Charles, da machst du dir selbst keinen Gefallen, du machst dem Team keinen Gefallen, du machst den Italienern und Ferrari keinen Gefallen und schon gar nicht Lewis Hamilton", sagt der Österreicher im"Und es wird wieder diskutiert werden. Nochmal kommt mehr Sand in dieses italienische Getriebe hinein, in diese Beziehung hinein und die müssten wirklich alle am selben Strang ziehen", meint Wurz.

"Denn so Wochenende wie dieses, das sollten sie sich nicht so oft erlauben. "Unklar ist noch, welche Konsequenzen die Kollision bei Ferrari nach sich ziehen wird. "Es ist im Grunde dieselbe Botschaft wie schon in Mexiko", meint Teamchef Vasseur. "Man muss an das Team denken, an die Menschen, die in Maranello arbeiten, an alle Beteiligten, die Sponsoren und so weiter.

" Hamilton will sich jedenfalls nicht zu möglichen Konsequenzen äußern. "Das muss natürlich Ferrari entscheiden", meint er. "Ich habe meinerseits alles getan, was ich konnte. Ich habe alles gesagt, was es zu sagen gibt, und noch mehr.

Es war eine schwierige Situation. Ich kann nur antreten und mein Bestes geben; hoffentlich finden sie intern eine Lösung dafür.

" "Es ist eine schwierige Situation, und natürlich ist es nicht ganz einfach, hier vor euch darüber zu sprechen", gibt auch Leclerc zu. "Aber so etwas ist nicht akzeptabel - mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Es ist einfach immer eine heikle Angelegenheit, wenn wir gemeinsam auf der Strecke unterwegs sind.

""Wir müssen einfach beheben, was auch immer gerade nicht funktioniert", ergänzt der Monegasse, der weitere Gespräche mit Vasseur und Hamilton erwartet. "Ich glaube nicht, dass es intensiv werden wird, denn keine unserer bisherigen Diskussionen war intensiv. Aber so kann es natürlich nicht weitergehen. "