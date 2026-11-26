Auf der Nintendo Switch 2 gibt es großartige Spiele - aber auch totalen Schrott. Dieses absolut schäbige Game ist eine echte Vollkatastrophe.

- Auf der Nintendo Switch 2 gibt es großartige Spiele - aber auch totalen Schrott. Dieses absolut schäbige Game ist eine echte Vollkatastrophe.. Auf Reddit fragten sich zahlreiche Gamer, warum Nintendo dem Titel überhaupt so viel Aufmerksamkeit schenkte.

Dass diese Frage nicht grundlos war, zeigte sich kurz nach dem Release - in Form vonsieht es nicht besser aus: Dort kommt der Titel auf einen Schnitt von nur 37 Punkten aus zwölf Reviews. Gerade einmal 19 Prozent der Kritiker sprechen eine Empfehlung aus. Das US-Spielemagazin- und das in einem Line-up, das mit dem langweiligen Nintendo Switch 2 Welcome Tour und dem überteuerten Survival Kids bereits zwei.

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Die meisten Levels verwandeln sich in stupide Auswendiglernübungen, bei denen Spieler Feindmuster so lange wiederholen müssen, bis sie zufällig funktionieren. Von- aber nicht auf die spannende Art. Mal reagieren die Zinos auf kleinste Geräusche, mal ignorieren sie Anne komplett. Das fühlt sich nicht nach Herausforderung an, sondern nachaus.