Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume war lange Generalsekretär der CSU. Das merkt man ihm bis heute an. Nur bei einer Frage stapelt er tiefer als früher.

Herr Minister Blume, nach dem Tod von Hubert Aiwanger: Ist Ihnen um die Freien Wähler bange? Der Tod von Hubert Aiwanger ist eine riesige menschliche Tragödie.

Ich kenne niemanden, den sein Tod nicht ehrlich erschüttert und gerührt hat. Klar ist: Er hinterlässt eine Lücke bei den Freien Wählern. Uns liegt daran, dass wir die gute Zusammenarbeit fortsetzen. Denn eine funktionierende Bayern-Koalition ist das beste Rezept gegen Extremisten von links und von rechts außen.

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Jetzt verteilt sich die Macht bei den Freien Wählern auf mehrere Köpfe, teils unterscheidet sich deren Politikverständnis von dem Aiwangers. Was wird sich dadurch an der Zusammenarbeit in der Regierung ändern? Im Kabinett setzen die Freien Wähler auf Kontinuität und den bisherigen Kurs. Das ist auch ein logischer Schritt.

Die Regierungsarbeit wird weitergehen wie bisher. Thorsten Glauber ist sehr erfahren und Tobias Gotthardt habe ich als fachlich versierten und fleißigen Kollegen kennengelernt. Ich wünsche ihm viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben. Denn eines ist klar: Themen,.

Wir müssen Vollgas geben, um unsere Chancen zu nutzen, bei Transformation, Innovation und Start-ups. Niemand kann vorhersehen, wie sich die Wählerwanderung ohne Aiwanger als Identifikationsfigur entwickelt. Was, wenn sich die CSU wie die Union im Bund zwischen AfD und Rot-Grün als Partner entscheiden muss, weil die Freien Wähler schwächer werden? Wir arbeiten jeden Tag im Freistaat für den Freistaat – und zwar gemeinsam.

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Die einzige echte bürgerliche Regierung der Republik ist der Grund, warum es Bayern besser geht als dem Rest Deutschlands. Das ist auch das größte Pfund für die nächste Landtagswahl. Und deswegen gibt es überhaupt keine Veranlassung, sich jetzt über Alternativen Gedanken zu machen. Mit Ilse Aigners Aufstieg und Aiwangers Tod fehlen Bayern zwei der drei wichtigsten politischen Köpfe.

Beide hatten wenig gemeinsam. Aber sie waren immer nah an den Leuten,Stimmt, beide einte der Ruf als Menschenfischer. Zumindest bei der CSU gehört das übrigens zum Markenzeichen, das „näher am Menschen“ steht direkt bei unserem Parteinamen. Und davon abgesehen: Bei Ilse Aigner würde ich nicht von einer Leerstelle sprechen, sondern von einer Großchance!ein Riesenherz, eine Riesenportion Menschlichkeit, eine unglaubliche Integrationskraft.

Sie wird Deutschland guttun. Und sie wird immer auch für Bayern strahlen. Was müsste denn geschehen, dass die CSU auf Kosten der Freien Wähler wächst und in Bayern wieder zur alleinigen Mehrheit kommt? Mit der Frage nach der absoluten Mehrheit bin ich lange nicht konfrontiert worden .

Und die Realität spricht in ganz Europa eine andere Sprache. Ich bin froh, wenn wir unsere singuläre Position als Volkspartei halten können. Wenn wir trotz all dieser widerstreitenden Kräfte in der Gesellschaft der Stabilitätsanker für Bayern bleiben. Ministerpräsident Markus Söder hat Bayern eine Hightech-Strategie verordnet.

Für seine Partei ging es zuletzt nicht mehr raketenhaft bergauf. Ministerpräsident Markus Söder hat Bayern eine Hightech-Strategie verordnet. Für seine Partei ging es zuletzt nicht mehr raketenhaft bergauf. Also ist die absolute Mehrheit für die CSU in den nächsten Jahren vollkommen unrealistisch?

Es gibt sicher niemanden bei uns, der sich dagegen wehrt. Aber wir sollten uns realistische Ziele setzen. Der Umgang mit der AfD ist ein ewiges Streitthema in der Union. Ihr Parteivize Manfred Weber hat die Brandmauer für gescheitert erklärt.

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Sehen Sie das ähnlich? Ich halte von dieser ständigen Brandmauer-Diskussion nichts. Wer in den Debatten die ganze Zeit um diese destruktive Partei kreist, der macht sich im Denken selbst klein und gibt der AfD viel zu viel Aufmerksamkeit – das gilt übrigens auch für die Medien. Wir als CSU wollen uns aus eigener Stärke heraus und mit einem bürgerlichen Politikangebot bemühen, Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen.

Da darf keine Brandmauer im Weg stehen, das sage ich ganz deutlich. Genauso klar ist aber gleichzeitig: Eine AfD, in der Radikale und Extremisten in Parteikadern und Parlamenten den Ton angeben, muss inhaltlich gestellt und politisch bekämpft werden. BLUME: Es ist Kernaufgabe der Politik, Themen gelöst zu bekommen. Das kann in der Bundesregierung sicherlich noch besser gelingen.

Wir können aber die Lage auch nicht beschönigen: Wir haben Deutschland von der Ampel als Sanierungsfall übernommen. An vielen Stellen hat diese Regierung die Wende geschafft, beispielsweise bei der Migration. Und eine richtige Zukunftserzählung liefert die Hightech Agenda Deutschland. Wir haben mit der bayerischen Hightech Agenda vorgemacht, wie weit man damit kommen kann.

Bayern ist die Zukunftsregion Nummer eins in Europa und gemäß Glücksatlas das glücklichste Land in Deutschland. Wir haben jeden Tag Durchbrüche. Die Menschen sehen, dass aus Europa Raketen ins All starten – und die kommen aus Bayern. Der Zugang zum Weltall ist für den Wohlstand von morgen zentral.

Und der Zugang zum Computer von morgen – Stichwort Quantenrechner und künstliche Intelligenz – ist überlebensnotwendig für die Wirtschaft und eine Existenzfrage für eine freiheitliche Gesellschaft. Ein Staat, der keine Satelliten im All hat und keinen Zugang zur Superintelligenz, ist bald nicht mehr als ein Freilichtmuseum, das das Leben in der Vergangenheit zeigt. Aber wir wollen kein Museum sein. Bayern ist dank einer langen Linie in der Innovationspolitik von Strauß über Stoiber zu Söder bestmöglich positioniert.

Wir haben Unternehmen, Start-ups und Forscher, die zur absoluten Weltspitze gehören. Sie sind seit 2022 Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. Wo sehen Sie denn Ihre Rolle in der Neustrukturierung der bayerischen Regierungspolitik? Zur Person Markus Blume, 51, ist seit mehr als vier Jahren Minister für Wissenschaft und Kunst.

Von 2018 bis 2022 war der Münchner, der einst Politikwissenschaften und Physik studierte, CSU-Generalsekretär.