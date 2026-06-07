Absolutes Neuland für Dynamo Dresden im DFB-Pokal

Dynamo Dresden muss in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Westfalia Rhynern antreten. Es ist das erste-ever-Aufeinandertreffen der beiden Teams. Der Zweitligist ist klarer Favorit, aber Sportchef Sören Gonther warnt vor einer leichten Aufgabe. Ein Einzug in die dritte Runde wäre auch finanziell extrem lukrativ.

Dynamo Dresden betritt absolutes Neuland im DFB-Pokal! Der Zweitligist muss in der ersten Runde gegen Westfalia Rhynern antreten. Es ist das erste-ever-Aufeinandertreffen der beiden Teams.

Bei der Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mussten die Dresdner lange warten, da Losfee und Schiedsrichter-Legende Deniz Aytekin (47) die Begegnung erst als viertletzte der insgesamt 32 Partien zog. Westfalia Rhynern stammt aus dem gleichnamigen Stadtteil von Hamm in Westfalen, rund 20 Kilometer nordöstlich von Dortmund. Das Team wurde in dieser Saison Meister der Oberliga Westfalen und ist damit Aufsteiger in die Regionalliga West.

Der bekannteste Name des Vereins dürfte der des neuen Trainers Mario Stiepermann (35) sein, der zuvor bei Borussia Dortmund, Alemannia Aachen, Energie Cottbus, Greuther Fürth, VfL Bochum und Norwich City spielte. Das Spiel findet im Zeitfenster zwischen dem 21. und 24. August statt, aber der Spielort ist noch unklar, da die Heimspielstätte von Rhynern, die 'Kümpel und Hellmeister Arena', nur 2.500 Zuschauer fasst.

Dynamo Dresden ist der klare Favorit, wie Sportchef Sören Gonther einräumt: 'Die erste Runde gegen unterklassige Gegner ist immer eine Pflichtaufgabe, aber wir wissen alle, dass es da auch manchmal schwer ist, Fußball zu spielen.

' Gonther, der als Spieler nie die dritte Runde erreicht hat, betont die Bedeutung des Pokals: 'Es wäre herausragend, mal einen Weg zu gehen. Das haben andere Mannschaften schon gezeigt. Und ich würde mich freuen, wenn ich es wenigstens mal auf der anderen Seite in die 3. Runde schaffen würde.

' Ein Einzug in die dritte Runde wäre auch finanziell extrem lukrativ, da der DFB für die erste Runde über 200.000 Euro, in der zweiten Runde über 400.000 Euro und in der dritten Runde sogar 850.000 Euro auszahlt





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