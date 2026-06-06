Absolutes Neuland für Dynamo Dresden: Zweitligist muss bei Westfalia Rhynern ran

Dynamo Dresden muss in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Westfalia Rhynern ran. Der Zweitligist ist in der Auslosung erst als viertletzte der 32 Partien gezogen worden. Der SV Westfalia Rhynern ist ein Aufsteiger in die Regionalliga West und wird von Mario Stiepermann trainiert.

Absolutes Neuland für Dynamo Dresden ! Der Zweitligist muss in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Westfalia Rhynern ran. Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Teams überhaupt.

Bei der Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund brauchten die Dresdner ziemlich viel Geduld, denn Losfee und Schiri-Legende Deniz Aytekin (47) zog die Begegnung erst als viertletzte der insgesamt 32 Partien. Wer ist der SV Westfalia Rhynern? Der Verein kommt aus dem gleichnamigen Stadtteil von Hamm in Westfalen, rund 20 Kilometer nordöstlich von Dortmund. Das Team wurde in dieser Saison Meister der Oberliga Westfalen, ist damit Aufsteiger in die Regionalliga West.

Der bekannteste Name dürfte der des Trainers sein. Zur kommenden Saison übernimmt Mario Stiepermann (35). Der Ex-Profi kickte u.a. bei Borussia Dortmund, Alemannia Aachen, Energie Cottbus, Greuther Fürth, VfL Bochum und Norwich City Gespielt wird am Wochenende um den 23. /24.

August. Allerdings dürfte noch nicht klar sein, wo. Denn die Kümpel + Hellmeister Arena im Westfalia-Sportpark, in der Rhynern seine Heimspiele austrägt, fasst gerade mal 2500 Zuschauer. Möglich, dass da nach einem Ausweichstadion gesucht wird. ist definitiv der Favorit, das weiß auch Sören Gonther.

Die erste Runde gegen unterklassige Gegner ist immer eine Pflichtaufgabe. Aber wir wissen alle, dass es da auch manchmal schwer ist, Fußball zu spielen. Der Sportchef sagte zuletzt im Dynamo-Podcast: Der Pokal ist was anderes, da müssen wir dann auch die Mentalität dafür haben. Es wäre natürlich herausragend, wenn wir es schaffen, in die 3.

Runde zu gehen. Das haben andere Mannschaften schon gezeigt. Und ich würde mich freuen, wenn ich es wenigstens mal auf der anderen Seite in die 3. Runde schaffen würde.

Wäre auch finanziell extrem lukrativ. Allein für die erste Runde gibt's vom DFB über 200.000 Euro, in Runde zwei winkt schon mehr als das Doppelte. Und in der 3. Runde würden sogar satte 850.000 Euro fließen





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