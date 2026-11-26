„Absolutes No-Go“: Kimmich attackiert Bayern-Bosse wegen Musiala
Gehaltsverzicht für Jamal Musiala? Joshua Kimmich kritisiert nach der 1:2-Niederlage in Lille die Bayern-Bosse – gemeint sind Hoeneß und Rummenigge.
Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Joshua Kimmich mit Kapitänsbinde beim 1:2 des FC Bayern in Lille. Nach dem Spiel kritisierte er den Umgang der Klubführung mit Jamal Musiala.
Joshua Kimmich hat sich nach der 1:2-Pleite in Lille öffentlich vor Jamal Musiala gestellt – und gegen die eigene Vereinsführung. Vor Kameras und Mikrofonen kritisierte der Bayern-Kapitän, wie der Klub die Debatte umnicht. Gemeint waren erkennbar Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge.
„Das darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird“, sagte der 31-Jährige auf Nachfrage vonDer Verein sei immer das Höchste und größer als der Spieler, „aber trotzdem nicht größer als der Mensch“. Dann folgte der Satz, der seitdem die Runde macht: „Das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like.
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