Hat Marla Slengard ihre Romanze mit Tim Kühnel bei 'Love Island VIP' nur gespielt? Nun wehrt sie sich und erklärt alles rund um Paco Herb.

Instagram"Und inszeniert oder Show oder Fake ist da gar nichts, Leute. Es gab auch keinen Plan von mir oder Tim im Voraus.

" Auch die Behauptung, dass die beiden schon vor ihrem Einzug in die Villa in Verbindung standen, weist die Influencerin zurück: "Null. Ich glaube, der hatte andere Sachen zu tun vorher. Wir hatten keinen Kontakt oder irgendwas.

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" Auslöser für ihre Reaktion war ein Vorschauclip zur Sendung. Darin wurde bereits angedeutet, dass eine mutmaßliche Absprache in den nächsten Folgen von "Love Island VIP" thematisiert wird. Marla zufolge hätten sie und Tim die gemeinsame Zeit während der Dreharbeiten ganz bewusst genossen. In der Show hätten sich die beiden vor allem Gedanken darüber gemacht, wie es nach dem Ende der Sendung weitergehen könnte und ob ihre Beziehung auch außerhalb des Formats eine Zukunft habe.