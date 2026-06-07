Absteiger: Marcel Rapp, ehemaliger Innenverteidiger Hoffenheim, spricht über seine Karriere und Ziele

Marcel Rapp, ehemaliger Innenverteidiger der TSG Hoffenheim, spricht über seine Karriere und Ziele. Er betont den Ehrlichen Fußball und die Bedeutung von Pressing-Resistenz und Spielstärke in der eigenen Defensive. Er betont auch seine Flexibilität und den Zusammenhalt im Team.

Absteiger. Geprägt haben siebeneinhalb Jahre im Nachwuchs der TSG Hoffenheim: "Wenn ich beschreiben müsste, wie eine Marcel-Rapp-Mannschaft Fußball spielt, dann würde ich es ehrlichen Fußball nennen.

Mir ist es wichtig, dass wir mit einer gewissen Struktur spielen, aber die Jungs sich aus dieser Struktur frei entfalten können.

"steht für Ballbesitz-Fußball. Er verlangt von den Spielern ein hohes Maß an Pressing-Resistenz und Spielstärke aus der eigenen Defensive. Um durch Kurzpassspiel und strukturiertes Aufrücken kontrolliert Lücken in der gegnerischen Defensive zu finden. Auf seiner letzten Stationchockte ihn auch die 1:6-Klatsche gegen Bayern am 3.

Bundesliga-Spieltag 2024/25 nicht. Rapp damals zu BILD: "Wir hätten die Bälle weghauen können. Das wollen wir aber nicht – auch nicht gegen die Bayern. Wir haben trotzdem zusammengehalten, haben trotzdem weiter Fußball gespielt, weiter aufs Tor geschossen, haben sogar eins gemacht.

Das war wichtig, auch als Zeichen für die Zuschauer. Wir ergeben uns nicht.

"Kiel war bis Februar 2026 sein erstes Team im Männer-Fußball. Schnell fühlte sich Rapp (verheiratet, zwei kleine Kinder) im Norden heimisch. Der gebürtige Pforzheimer: "Die Norddeutschen sind den Badenern durchaus ähnlich. Hier wie dort sind die Menschen freundlich, nett und aufgeschlossen, aber nicht automatisch mit dir befreundet – anders als vielleicht in anderen Regionen in Deutschland.

Die Leute sind im besten Sinne bodenständig: erst mal arbeiten, dann quatschen. Das gefällt mir.

" Wichtig ist ihm Flexibilität, um zwischen verschiedenen Formationen wechseln zu können. Und der Zusammenhalt im Team: "So etwas wächst ja nicht auf den Bäumen. Ich möchte, dass wir im Team ‚normal‘ miteinander umgehen, ehrlich zueinander sind. Unsere Aufgabe besteht darin, die Spieler besser zu machen.

Und wenn wir ein Spiel verlieren, frage ich mich zuerst, was ich falsch gemacht habe, was ich vielleicht schlecht erklärt habe. Denn mein Ziel ist es, jeden Tag was dazulernen und mich zu entwickeln. Ich will jeden Tag der beste Trainer sein, der ich sein kann.

" Beim Spieler Rapp war das nicht so einfach. Trotz 13 U21-Länderspiele gab er zu: "Ich war zu langsam, zu klein für einen Innenverteidiger, konnte nicht so gut Fußball spielen. Deshalb hat es nicht zu mehr gereicht als zu neun Zweitligaspielen.

" Sein Debüt feierte er unter Ex-Bundestrainer Jogi Löw (66) beim Karlsruher SC. Abgeschaut hat er sich von Löw "eher nichts". Dafür umso mehr von Helmut Kafka (85). Der frühere Bundesligaspieler (1965–68/KSC) war Rapps Jugend-Trainer im badischen Fußballverband.

Später wurde Kafka DER Talentefinder in Hoffenheim. Sein Credo: respektvoller Umgang mit den Mitmenschen. Für Rapp heißt das heute bei: "Die Arbeit geht jetzt sofort los. Es ist zwar noch Pause, aber einige Mitarbeiter sind da.

Wir wollen die Weichen stellen, dass wir am ersten Trainingstag ready sind, sofort loslegen können und im ersten Spiel auf den Punkt fit sind. Ich glaube, es wird eine anspruchsvolle Saison werden.





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