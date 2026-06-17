Fortuna Düsseldorf ist nach dem Abstieg in die 3. Liga in eine Krise geraten. Der Trainer Jens Langeneke und sein Co-Trainer Lumpi Lambertz haben verkündet, dass sie trotz des Abstiegs weitermachen werden. Die Frage ist, ob sie in der Lage sind, Fortuna in der 3. Liga zu halten. Sie haben bereits Erfahrung in der Liga und können auf ihre Erfolge in der Vergangenheit zurückblicken. Aber es wird auch nicht leicht sein, da sie sich mit einem neuen Manager und einem neuen Team konfrontiert sehen. Die Zukunft von Fortuna und Langeneke/Lumpi ist also noch sehr ungewiss. Die Fans hoffen jedoch, dass das Duo in der Lage ist, Fortuna in der 3. Liga zu halten und die Erfolge der Vergangenheit zu wiederholen.

Düsseldorfs Absturz in die 3. Liga löste einen weiteren Abstieg im Klub aus. Der Grund dafür ist das Reglement, das die zweiten Mannschaften von Drittligisten nicht für die Regionalliga zugelassen sind.

Daraus resultiert, dass zwei Klublegenden betroffen sind. Der Trainer Jens Langeneke und sein Co-Trainer Lumpi Lambertz, die bereits als Spieler gemeinsam den Klub aus der 4. Liga in die Bundesliga führten. Zuletzt haben sie gemeinsam als Trainer in einer schwierigen Saison mit Düsseldorf auf den 12.

Platz der 4. Liga geschafft. Trotz des Zwangsabstiegs haben das Duo inzwischen verkündet, trotzdem weitermachen zu wollen. Langeneke und Lumpi werden damit ab sofort zu Fortunas Schatten-Trainer.

Schon vor dem Aus von Ex-Coach Markus Anfang gab es Überlegungen, dass Friedhelm Funkel als Retter geholt wird und er zusammen mit Langeneke Fortuna in der 2. Liga hält. Ex-Manager Sven Mislintat entschied sich jedoch anders und setzte auf Alexander Ende. Der holte zwar zwei Siege aus den letzten fünf Spielen, die jedoch nicht zum Klassenerhalt reichten.

Der neue Manager Samir Arabi setzt weiter auf Ende, dessen Punktschnitt von 1,2 Zählern auf eine Saison hochgerechnet locker zum Klassenerhalt gereicht hätte. Aber auch der andere von ihm 25/26 trainierte Klub Münster stieg ab. Obwohl Ende in seinen 27 Preußen-Spielen nie auf einem direkten Abstiegsplatz gestanden hatte. Sowas bleibt an einem Trainer haften.

Klar ist, dass Fortuna sich auch auf dem Rasen völlig neu aufstellen muss. Da droht ein Holperstart. Da kann es ganz schnell eng für Ende werden. Und dann hätte Düsseldorf mit seinen Legenden Langeneke und Lumpi zwei in der Hinterhand, die Trainer können und bei den Fans beliebt sind.

Die Frage ist, ob Langeneke und Lumpi in der Lage sind, Fortuna in der 3. Liga zu halten. Sie haben bereits Erfahrung in der Liga und können auf ihre Erfolge in der Vergangenheit zurückblicken. Aber es wird auch nicht leicht sein, da sie sich mit einem neuen Manager und einem neuen Team konfrontiert sehen.

Die Zukunft von Fortuna und Langeneke/Lumpi ist also noch sehr ungewiss. Die Fans hoffen jedoch, dass das Duo in der Lage ist, Fortuna in der 3. Liga zu halten und die Erfolge der Vergangenheit zu wiederholen. Langeneke und Lumpi werden also in den nächsten Wochen und Monaten sehr gefragt sein und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen.

Es bleibt abzuwarten, ob sie in der Lage sind, Fortuna in der 3. Liga zu halten und die Fans zu überzeugen. Die Zukunft von Fortuna und Langeneke/Lumpi ist also noch sehr ungewiss und die Fans hoffen auf Erfolge in der Zukunft. Der Abstieg von Fortuna in die 3.

Liga hat jedoch auch eine positive Seite. Die Fans können sich jetzt auf die neue Saison freuen und sich auf die Herausforderungen der 3. Liga vorbereiten. Es wird sicherlich nicht leicht sein, aber die Fans von Fortuna sind bekannt für ihre Stärke und ihre Liebe zum Verein.

Sie werden sicherlich alles tun, um Fortuna in der 3. Liga zu unterstützen und die Erfolge der Vergangenheit zu wiederholen. Langeneke und Lumpi werden also in den nächsten Wochen und Monaten sehr gefragt sein und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen. Es bleibt abzuwarten, ob sie in der Lage sind, Fortuna in der 3.

Liga zu halten und die Fans zu überzeugen. Die Zukunft von Fortuna und Langeneke/Lumpi ist also noch sehr ungewiss und die Fans hoffen auf Erfolge in der Zukunft. Der Abstieg von Fortuna in die 3. Liga hat jedoch auch eine positive Seite.

Die Fans können sich jetzt auf die neue Saison freuen und sich auf die Herausforderungen der 3. Liga vorbereiten. Es wird sicherlich nicht leicht sein, aber die Fans von Fortuna sind bekannt für ihre Stärke und ihre Liebe zum Verein. Sie werden sicherlich alles tun, um Fortuna in der 3. Liga zu unterstützen und die Erfolge der Vergangenheit zu wiederholen.





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