BILD und TRAVELBOOK ermitteln in einer gemeinsamen Online-Abstimmung den besten Weihnachtsmarkt. 14 Kandidaten aus ganz Deutschland stehen zur Wahl.

Die Adventszeit in Deutschland ist traditionell geprägt von Lichterketten, dem Duft von Lebkuchen und zahlreichen geschmückten Buden, die jedes Jahr Touristen und Einheimische anlocken. Um die subjektive Frage zu klären, welcher dieser Märkte als der schönste gilt, haben die Medienhäuser BILD und TRAVELBOOK, welches ebenfalls zur Axel Springer Gruppe gehört, eine gemeinsame Online-Abstimmung initiiert. Dieses Projekt soll die Öffentlichkeit direkt in die Auswahl der favorisierten Locations einbeziehen, um eine fundierte Meinung zur Schönheit der deutschen Weihnachtstradition zu bilden.

Methodik der Vorauswahl für die Nominierung

Die Ermittlung der Kandidaten für diese Abstimmung erfolgte nicht allein durch die Redaktionen, sondern basierte auf einer breiten Datenerhebung. TRAVELBOOK wandte sich vorab an seine insgesamt mehr als 200.000 Follower auf den sozialen Plattformen Facebook und Instagram, um deren Präferenzen zu erfahren. Aus allen eingegangenen Vorschlägen wurden die am häufigsten genannten Weihnachtsmärkte identifiziert und für die weitere Runde berücksichtigt. Diese öffentliche Beteiligung sicherte ab, dass die Liste den tatsächlichen Wünschen der Reisenden entspricht, bevor die Redaktionen der BOOK Family sowie das Ressort Leben & Gesellschaft von BILD mit eigenen Vorschlägen ergänzend einwirkten.

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Durch die Zusammenführung dieser Quellen entstand eine kuratierte Liste, die insgesamt 14 Weihnachtsmärkte aus verschiedenen Regionen Deutschlands umfasst. Diese strategische Vorgehensweise stellt sicher, dass sowohl die popularitätstreibende Meinung der social-mediageprägten Nutzer als auch die fachliche Einschätzung der Journalisten in das Endergebnis einfließt, was die Seriosität der Abstimmung untermauert und die Repräsentativität der finalen Kandidatenliste erhöht.

Bewusster Verzicht auf etablierte Marktführer

Ein signifikantes Merkmal dieser Abstimmung ist die bewusste Auslassung einiger der bekanntesten Weihnachtsmärkte Deutschlands aus der Kandidatenliste. Dazu gehören unter anderem der historische Dresdner Striezelmarkt und der weltberühmte Nürnberger Christkindlesmarkt, die auch in diesem Jahr bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten haben. Der Grund für diesen Ausschluss liegt darin, dass TRAVELBOOK und BILD kleinen oder weniger bekannten Weihnachtsmärkten die gleiche Chance geben wollen, den Titel des schönsten Marktes zu erringen, ohne gegen die etablierten Giganten antreten zu müssen.

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Dadurch richtet sich der Blick der Kampagne bewusst auf andere Adventsziele, die oft im Schatten der großen Namen liegen. Entscheidend ist in diesem Rahmen nicht allein die Bekanntheit eines Marktes, sondern wie stark dieser die Leser durch Atmosphäre und Charme überzeugt. Zusätzlich wurden für die Vergleichbarkeit aller Teilnehmer Weihnachtsmärkte ausgeschlossen, die nur an einem oder mehreren Adventswochenenden stattfinden, um sicherzustellen, dass alle 14 nominierten Orte eine vergleichbare Dauer und Verfügbarkeit während der Hauptzeit des Advents bieten.

Ablauf und Regeln der Online-Abstimmung

Nach dieser sorgfältig vorbereiteten Vorauswahl liegt die finale Entscheidung nun vollständig bei den Teilnehmern der Online-Abstimmung. Die Öffentlichkeit hat nun die Möglichkeit, zwischen den 14 nominierten Weihnachtsmärkten zu wählen und bestimmt so, welcher der Orte am Ende ganz vorn landet und den Titel für sich beanspruchen darf. Diese direkte Beteiligung der Nutzer stellt den Kern der Kampagne dar, da die Meinungen der Besucher und potenziellen Reisenden ausschlaggebend für das Endergebnis sind.

Zur Wahrung der Fairness und Integrität des Voting-Prozesses gelten spezifische methodische Hinweise, die für alle Teilnehmer bindend sind. An dem Voting kann pro Endgerät, sei es ein Computer, ein Smartphone oder ein anderes mobiles Gerät, für jeden der 14 Weihnachtsmärkte genau einmal abgestimmt werden. Diese technische Beschränkung verhindert mehrfache Stimmenabgaben desselben Nutzers und stellt sicher, dass jedes Gerät nur eine Stimme generieren kann, was die Validität der aggregierten Ergebnisse gewährleistet.

Auswirkungen und Perspektiven für den Tourismus

Die Ergebnisse dieser Abstimmung werden voraussichtlich großen Einfluss auf die Wahrnehmung und den Besucherverkehr zu den nominierten Locations in der kommenden Adventszeit haben. Durch die mediale Präsenz von BILD und TRAVELBOOK erhalten die kleineren oder weniger bekannten Märkte eine erhebliche Aufmerksamkeitsstrahlkraft, die sie sonst möglicherweise nicht erreichen würden. Dies unterstützt nicht nur die lokalen Veranstalter und Händler vor Ort, die von einem erhöhten Touristenaufkommen profitieren, sondern fördert auch die touristische Vielfalt in Deutschland, indem es Reisende dazu animiert, auch abseitigere Destinationen zu erkunden.

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Für die Teilnehmer der Online-Abstimmung bietet das Projekt die Möglichkeit, ihre eigenen Erfahrungen und Vorlieben sichtbar zu machen und so die Landschaft der deutschen Weihnachtsmärkte mitzugestalten. Die Kombination aus digitaler Partizipation und medialer Begleitung durch die Axel Springer Gruppe schafft eine einzigartige Plattform, auf der die subjektive Schönheit der Adventstradition gemessen und gefeiert wird, wobei der Fokus auf der direkten Rückmeldung der Nutzer und der Förderung einer breiten Palette von Orten liegt.