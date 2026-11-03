Abstimmung in Fürth: Fans entscheiden über Ende von SpVgg Greuther

Die Mitglieder der SpVgg Greuther Fürth stimmen am Sonntag über eine Rückbenennung ab. Ehrenpräsident Helmut Hack warnt vor dem Verlust der Fusionstradition und der wirtschaftlichen Stabilität.

Am kommenden Sonntag findet im Stadion am Rosenberg ein historisches Votum statt, das die Zukunft des traditionsreichen Fußballvereins aus Mittelfranken maßgeblich bestimmen wird. Die aktiven Mitglieder der SpVgg Greuther Fürth sollen darüber abstimmen, ob der aktuelle Doppelname beibehalten oder auf den historischen Namen SpVgg Fürth zurückgeführt wird. Dieser Schritt markiert potenziell das Ende einer Ära, die seit der Fusion im Jahr 1996 besteht und den Verein zu einer festen Größe in der deutschen Zweitklassigkeit gemacht hat.

Historischer Meilenstein und drohender Wandel

Der bevorstehende Entscheid ist umso bedeutsamer, da er kurz nach einem sportlichen Highlight stattfindet. Der Verein feierte kürzlich seinen fünfzigsten Sieg in der 2. Bundesliga als Fusionsverein. Dieser Erfolg unterstreicht die Kontinuität, die viele traditionalistische Fans jedoch durch eine Namensänderung gefährdet sehen. Die Initiative hinter dem Antrag möchte den Zusatz "Greuther" streichen und sich wieder ausschließlich auf die Herkunft Stadt Fürth konzentrieren, was medial oft als authentischer empfunden wird.

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Konflikt zwischen Tradition und Modernisierung

Helmut Hack, der siebundsiebzigjährige Ehrenpräsident und Gründungsvater des Vereins, äußert sich scharf gegen diese Pläne. Er verweist darauf, dass die SpVgg Fürth vor der Fusion am Rande des Ruins stand und durch die Verschmelzung mit dem TSV Vestenbergsgreuth erst wieder Lebensfähigkeit erlangte. Für ihn ist die Geschichte der letzten dreißig Jahre eine Erfolgsgeschichte, die den Menschen in der Stadt den Stolz zurückgegeben habe. Ein Auseinanderreißen dieses Gefüges ohne zwingenden Grund erscheint ihm als unverantwortlich.

Hack betont, dass Vestenberggreuth damals alle Ressourcen für die Fusion eingebracht habe. Der Dorfverein war wirtschaftlich gesund und sportlich erfolgreich, scheiterte aber an der Angst vor einem Aufstieg in die zweite Liga, der die finanziellen Kapazitäten der Gemeinde überfordert hätte. Diese strategische Entscheidung sei die Grundlage für den aktuellen Wohlstand des Clubs gewesen und dürfe nicht einfach ignoriert werden.

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Finanzielle Aspekte und Sponsorenvertrauen

Einer der Hauptargumente für die Umbenennung sind Kostenersparnisse, die jedoch in Frage gestellt werden. Es wird geschätzt, dass eine Namensänderung rund vierhunderttausend Euro verursachen würde. Die treibende Fan-Initiative hat bereits zweihundertfünfzigtausend Euro gesammelt und weitere Finanzierungsquellen als gesichert bezeichnet. Hack distanziert sich zwar von der Bewertung dieser Zahlen, weist aber darauf hin, dass der Name ein Markenzeichen geworden ist.

Langjährige Partner wie die Firma Martin Bauer, die Ergo-Versicherung, Karstadt-Quelle und Personal Hofmann haben dem Fusionsnamen vertraut. Als ehemaliger Führungskraft bei Martin Bauer weiß Hack, dass Sponsoren nicht nur auf geografische Zuordnung achten, sondern auf die Identität und Beständigkeit des Partners. Eine plötzliche Änderung könnte dieses Vertrauen erschüttern und die wirtschaftliche Basis des Clubs destabilisieren.

Demokratischer Prozess und finale Entscheidung

Trotz seiner starken Position als Gründervater stellt sich Helmut Hack voll und ganz hinter den demokratischen Willen der Mitglieder. Er akzeptiert das Ergebnis der Abstimmung, unabhängig davon, wie es ausfällt, und wird keine negativen Kommentare nach dem Votum abgeben. Seine Verantwortung liegt darin, die Argumente für den Erhalt des bestehenden Status quo klar dargelegt zu haben, während die Mehrheit nun frei entscheiden kann.

Für Hack bleibt der Verein stets wichtiger als jede einzelne Person oder sogar sein eigenes Vermächtnis. Er hofft, dass die Entscheidung dazu dient, die finanzielle und sportliche Zukunft des Clubs langfristig zu sichern. Was auch immer das Endergebnis sein wird, der Sonntag wird einen neuen Abschnitt in der Geschichte des mittelfränkischen Fußballs einläuten.