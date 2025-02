Abtreibungsrecht: Gesetzentwurf sorgt für Kontroversen

Ein Gruppenantrag von SPD, Grünen und der Linken sieht vor, Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche zu liberalisieren. Während Befürworter von einer verbesserten medizinischen Versorgung und Entlastung sozial benachteiligter Frauen sprechen, steht der Gesetzentwurf im Zentrum von Debatten und Verfassungsbedenken.

Aktivist*innen fordern seit langem Änderungen am Abtreibungsrecht in Deutschland . Nun hat ein Gruppenantrag von Abgeordneten aus den Reihen von SPD, Grünen und der Linken konkrete Vorschläge vorgelegt, die für Kontroversen sorgen. Der Antrag sieht vor, dass Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche aus dem Strafrechtsparagrafen 218 entfernt und somit grundsätzlich erlaubt werden.

Die Pflicht für betroffene Frauen, sich vor einer Abtreibung beraten zu lassen, soll jedoch weiterhin bestehen bleiben. Von der SPD benannte Expertinnen betonen, dass eine Gesetzesänderung zu einer Verbesserung der medizinischen Versorgung von ungewollt Schwangeren beitragen würde. Eine Kostenübernahme des Eingriffs könnte zudem Frauen in prekären sozioökonomischen Situationen entlasten. Der von der Union benannte Gynäkologe bestritt jedoch die Existenz von Versorgungsmängeln. Auch ein von CDU und CSU zur Anhörung geladener Rechtswissenschaftler äußerte Zweifel, ob der Gesetzentwurf einer verfassungsrechtlichen Prüfung standhält. Die Befürworter des Gesetzesentwurfs unterstreichen die Dringlichkeit der Situation und hoffen auf eine Abstimmung noch vor der Bundestagswahl. Das Parlament kommt am Dienstag zum letzten Mal vor der Wahl zusammen. Die Union, die AfD und große Teile der FDP lehnen die Reform jedoch ab.





DLFNachrichten / 🏆 96. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

ABTREIBUNG GESETZENENTWURF DEUTSCHLAND POLITIK PARLAMENT

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

In 10 Tagen kommt ein Kino-Hit zu Netflix, der seit Monaten für Kontroversen sorgtKaum ein anderer Film sorgt seit Monaten für so viel Gesprächsstoff wie Nur noch ein einziges Mal – It Ends with Us. Der Romanverfilmung mit Blake Lively und Justin Baldoni folgten millionenschwere Klagen.

Weiterlesen »

Trumps Wiederkehr ins Weiße Haus: Ein Tag voller Kontroversen und radikale EntscheidungenDonald Trump kehrt ins Weiße Haus zurück und setzt seine Agenda mit einem Fokus auf Grenzsicherheit und Handelspolitik um. Trump unterzeichnet ein Begnadigungsdekret für Personen, die am 6. Januar 2021 am Kapitol beteiligt waren, und setzt den nationalen Notstand an der US-mexikanischen Grenze aus. Weitere kontroverse Entscheidungen umfassen die Aufkündigung des Pariser Klimaabkommens und die Beschränkung des Asylrechts.

Weiterlesen »

Tomaten gegen Bluthochdruck: Ein Tag, ein Obst, ein SchutzEine spanische Studie zeigt, dass ein hoher Verzehr von Tomaten das Risiko für Bluthochdruck senken kann. Teilnehmer, die täglich mehr als 110g Tomaten aßen, hatten ein um 36% reduziertes Risiko für Hypertonie.

Weiterlesen »

Bad Bunnys „DTMF“ - Ein Stuhl, ein Album, ein virales MemeDer Januar ist bekannt für seine melancholische Stimmung. Social Media bietet keine Ablenkung, sondern eher politische Skandale und vermeintliche Lifestyle-Druck. In diesem Kontext bietet Bad Bunnys neues Album „DTMF“ eine willkommene Abwechslung. Mit Tracks über Trauer, Identität und Vergänglichkeit spricht der Künstler das kollektive Unwohlsein an. Das Cover mit den weißen Monobloc-Plastikstühlen hat sich zu einem viralen Meme entwickelt und symbolisiert die Verbindung zur Heimat und Nostalgie.

Weiterlesen »

Justin Timberlakes Straßenrennen-Antwort sorgt für KontroversenEin Video, das Justin Timberlake zeigt, wie er auf eine Herausforderung zu einem Straßenrennen von jungen Männern reagiert, sorgt für Diskussionen unter seinen Fans. Während einige seine Reaktion als ungebührlich und unhöflich empfinden, können andere die Situation nachvollziehen und sehen, dass er von den jungen Männern provoziert und belästigt wurde.

Weiterlesen »

Quantencomputer-Hype: Nvidia-Chef sorgt für KontroversenNvidia-Chef Jensen Huang sorgte mit seinen Aussagen über die Verfügbarkeit von Quantencomputern für heftigen Widerspruch. Während Huang glaubt, dass praktische Quantencomputer erst in 20 Jahren verfügbar sein werden, widersprechen viele Experten und Unternehmen diese Einschätzung. Die Kontroverse zeigt die große Spannbreite der Erwartungen an die rasant entwickelte Technologie.

Weiterlesen »