In Abh. fand eine zweitägige, trilaterale Verhandlungsrunde zwischen Vertretern der Ukraine, Russlands und den USA statt. Der ukrainische Präsident betonte die Notwendigkeit einer europäischen Beteiligung, während die US-Sondergesandten Fortschritte in der Gefangenenrückführung machten, jedoch noch offene Fragen zur Sicherheit und langfristigen Friedensbedingungen bestehen.

In Abu Dhabi fand gestern eine bedeutende, zweitägige trilaterale Verhandlungsrunde zwischen Vertretern der Ukraine und Russland s statt, an der die USA mit Jared Kushner und Steve Wittkoff als Sondergesandte teilnahmen.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj betonte, dass die Gespräche neue Perspektiven eröffnen könnten, wenn Europa in allen Phasen der Diplomatie eingebunden wird. Er sprach sich ausdrücklich dafür aus, dass ein deutscher Dialog über Sicherheit in Europa und auf der Welt ein essenzieller Bestandteil jeder Friedensstrategie sein müsse. Während der ersten Runde konnten die Seiten ein interessiertes Hauptthema - die Rückführung von Gefangenen - erreichen: Nach Angaben des russischen Generalleutnants Alexander Sorin sollen auf jeder Seite über 1.000 Gefangene ausgetauscht werden.

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Konkretisierungsphase: Reisen der Vermittler und nächste Schritte

In diesem Punkt wurde also ein konkreter Konsens erzielt, während die Themen der Sicherheitsgarantien und der Voraussetzungen für einen langfristigen Frieden noch uneinheitlich sind. Die US-Vermittler lobten die konstruktive Haltung der Delegierten und erklärten, dass die Gespräche Fortschritte gemacht hätten, obwohl sie an bestimmten Punkten noch keine Einigung erzielt haben. Nach dem zweiten Treffen wurde bekannt, dass die beiden US-Gesandten beabsichtigen, kurz nach Abu Dhabi nach Moskau zu reisen und anschließend Selenskyj in Dublin zu treffen.

Ziel sei es, Präsident Putin zu beraten und die Ergebnisse der Verhandlungen weiter zu konkretisieren. Der russische Vizeaussensexperte Sergej Rjabkow kündigte mit Blick auf die nächste Phase an, dass eine Plattfor für weitere Gespräche bereits vorhanden sei. Beide Seiten betonten, dass sie ihre Positionen bereits ein bisschen flexibilisiert hätten und die Differenzen sich verringert hätten. Dennoch bleiben große Fragen offen: Welche konkreten Bedingungen müssten für einen dauerhaften Frieden gelten, damit Europa nicht unter Sicherheitsrisiken leidet?

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Welche Rolle soll die NATO und die EU künftig bei internationalen Friedensmissionen spielen? Die US-Initiative, den Krieg in der Ostukraine zu beenden, hat die europäischen Regierungen alarmiert, deren laut Ausführungen eine stabile Friedenslösung die europäische Sicherheit einschließen muss. Der ukrainische Präsident verweist darauf, dass Europa in allen Phasen der Diplomatie vertreten sein müsse, um nachhaltig Einfluss auf die Ursachen des Konflikts nehmen zu können und die militärischen Spannungen abzubauen.

Perspektiven für den Frieden: Europäische Einbindung und zukünftige Verhandlungen

In den kommenden Wochen werden die Verhandlungen vor allem darauf abzielen, die offenen Punkte retrospektiv zu streifen und die Umsetzung von konsensstiftenden Maßnahmen zu beschleunigen.