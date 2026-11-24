Vitalie Becker hat gegen Stuttgart gezeigt, was in ihm steckt. Der Verteidiger von Schalke 04 kämpft um seinen Stammplatz.

Es würde wohl niemanden wundern, wenn Schalkes Fußball -Profi Vitalie Becker am Samstagabend die rund 15 Minuten Heimweg so gut gelaunt wie schon lange nicht mehr angetreten hätte.

-Buer bis nach Bottrop sind es ja nur zwei Ausfahrten auf der A2. Aber dieses Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart dürfte für den jungen Defensivspezialisten des FCDer 21-Jährige, der bereits seit 2013 beim S04 in der Jugend spielte, zeigte eine der besten Leistungen seiner Karriere. Entsprechend freudig grinste Becker auch schon kurz nach der Partie in den Katakomben der Gelsenkirchener Arena.

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"Ich habe meine Duelle gewonnen und ein gutes Spiel gemacht. Ich war aggressiv und intensiv, habe mich in die Zweikämpfe reingefressen", sagte Becker. Wohl jeder Besucher im Stadion hatte den Linksverteidiger als den überragenden Spieler des Abends erkannt. Auch wenn S04-Torhüter Loris Karius einmal mehr zum"Man of the Match" gewählt wurde.

Es handelt sich dabei um eine Fan-Wahl. Und womöglich war es die Macht der Gewohnheit, denn Karius ist der Dauer-Erwählte in dieser Spielzeit. Becker war aber vielmehr derjenige, der mit seiner Einsatzfreudigkeit die Schalker Herzen höher schlagen ließ. Vor allem, wie Becker Stuttgarts Nationalspieler Jamie Leweling kaltstellte und nach einem langen Sprintduell mit anschließendem Ballgewinn über das halbe Feld sogar tosenden Szenenapplaus von den Rängen erhielt, war beeindruckend.

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Trainer Miron Muslic ballte am Seitenrand danach beide Fäuste und tanzte an der Linie entlang, um diese Aktion gebührend zu feiern. Dass Becker überhaupt diese Gelegenheit erhielt, war alles andere als selbstverständlich und allein der Verletzungsproblematik von Robin Gosens geschuldet. Im vergangenen Aufstiegsjahr war Becker einer der Leistungsträger auf seiner Position. In dieser Saison kam er aufgrund der Verpflichtung des Ex-Nationalspielers Gosens nicht über eine Reservistenrolle hinaus.

Gegen die Schwaben absolvierte er sein erstes Bundesligaspiel über 90 Minuten. Mit diesem Spiel hatte sich Becker nachdrücklich für einen Stammplatz empfohlen. Selbst Trainer Muslic, der bisher stets auf den Routinier Gosens gesetzt hatte, wenn dieser einsatzbereit war, lobte Becker ausdrücklich:"Er ist am Boden einer der besten Außenverteidiger in Deutschland.

"Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Becker noch deutliche Schwächen im Spiel nach vorne hat, wenn er sich in die Offensive einschaltet. Oft trifft er noch die falschen Entscheidungen, wenn es in die gegnerische Hälfte geht. Oft verrutscht ihm noch die eine oder andere Flanke. In dieser Kategorie ist ihm sein Kontrahent Gosens noch einen Schritt voraus.

Doch Becker wird sich auch in dieser Frage weiterentwickeln. Fest steht: Becker hat seine Chance genutzt, als sie sich ihm geboten hatte. Mehr kann sich ein Trainer, ein Klub, von einem jungen Talent kaum wünschen.nach dieser Vorstellung gegen die Stuttgarter wieder auf die Auswechselbank sitzen zu sehen, selbst wenn Gosens wieder vollständig hergestellt ist, ist nur schwer vorstellbar. Muslic hat auf dieser Position die Qual der Wahl.