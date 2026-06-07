Abwesenheit des Chefs an Deutschlands wichtigster Kaderschmiede: Intern wird gegen Konteradmiral ermittelt

An der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg-Nienstedten soll der Chef, Konteradmiral Ralf Kuchler, oft abwesend oder unsichtbar gewesen sein. Intern wird nun gegen ihn ermittelt. Der Grund: Kuchler war in den ersten eineinhalb Jahren seiner Dienstzeit kaum greifbar und ließ wichtige Termine aus. Auch soll er ein Dienstfahrzeug für private Termine genutzt haben.

An Deutschlands wichtigster Kaderschmiede für Generäle und Admiräle, der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg-Nienstedten, soll die Frage 'Wo ist der Chef?

' immer häufiger gestellt worden sein. Denn Konteradmiral Ralf Kuchler (56), der Leiter der Akademie, war auf dem Campus oft abwesend oder unsichtbar. Nach BILD-Informationen wird inzwischen sogar intern gegen ihn ermittelt. Der Grund: Der Mann, der als Vorbild künftiger Offiziere dienen soll, war in den ersten eineinhalb Jahren seiner Dienstzeit an der Akademie kaum greifbar.

Auch wichtige Termine ließ der Admiral aus, wie die Nato-Konferenz der Leiter militärischer Ausbildungsstätten in Athen im Mai 2025 oder regionale und nationale Informationstage der internationalen Lehrgänge. Kuchler soll intern geäußert haben, er sei alleinerziehend und leide unter einer Rückenerkrankung. Die internen Ermittlungen sollen aber etwas anderes ausgelöst haben: Mehrfach soll Kuchler ein Dienstfahrzeug für private Termine genutzt haben. Unklar ist, ob Kuchler von möglichen Unregelmäßigkeiten wusste oder in die Vorgänge eingebunden war.

Im Verteidigungsministerium war schon länger bekannt, dass Kuchler sich zumindest fragwürdig verhielt. Erst im Sommer 2025 soll Generalinspekteur Carsten Breuer persönlich eingeschritten sein. Seither zeigt Kuchler deutlich mehr Präsenz. In wenigen Tagen soll er von der Führungsakademie zum Unterstützungskommando in Bonn wechseln und dort Leiter des Stabes werden





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