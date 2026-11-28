Der AC Mailand ist dem Bericht zufolge auf der Suche nach Verstärkung im Sturm. Besitzer Gerry Cardinale hat Real-Madrid-Spieler Endrick als Hauptziel auserkoren, um den Kader zu stärken.

Die AC Mailand bereitet sich auf eine massive Veränderung in der laufenden Winterpause vor und hat ihre Prioritäten klar definiert. Der Klub plant für das Januar- Transferfenster eine aggressive Offensive, um die sportliche Zukunft zu sichern. Ganz oben auf der Wunschliste steht dabei ein aktueller Star von Real Madrid, der den Angriff der Mailänder nachhaltig stärken soll.

Gerry Cardinale priorisiert acquisition von Endrick

Der Besitzer des AC Mailand, Gerry Cardinale, hat den siebzehnjährigen brasilianischen Angreifern Endrick als primäres Ziel identifiziert. Der Klub beabsichtigt, den 20-Jährigen von Real Madrid zu verpflichten, um die Offensive des Vereins zu professionalisieren. Diese Strategie wurde von MilanNews.it als exklusiver Bericht veröffentlicht, der die strategische Ausrichtung des neuen Eigentümers untermauert.

Also read 'Viel zu real für mich': Brachialer Kriegsfilm nach wahren Begebenheiten erobert die Netflix-Charts

Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen ergibt sich aus der aktuellen personellen Lage im Sturm. Nach dem Abgang von Piero Camarda benötigt der AC Mailand dringend eine hochwertige Alternative, um die Torjägerlücke zu schließen. Cardinale hat den Deal zur absoluten Chefsache erklärt und bestätigt die Dringlichkeit der Situation für das erste Winterfenster des Jahres.

Strategischer Konflikt mit Trainer Jose Mourinho

Die Ambitionen der Vereinsführung treffen auf direkten Widerstand aus dem Trainerstab. Jose Mourinho stellt sich der Transferpolitik der Verwaltung komplett entgegen und lehnt jegliche Veränderungen ab. Der Chefcoach forderte klar: "Ich will im Januar keine Einkäufe und keine Abgänge, hier bewegt sich niemand weg: Die Tür ist zu." Diese Aussage markiert einen offenen Konflikt zwischen der sportlichen Leitung und den Verantwortlichen.

Advertisement

Advertisement

Trotz der ablehnenden Haltung Mourinhos hat Cardinale bereits direkte Schritte unternommen, um den Transfer voranzutreiben. Berichte legen nahe, dass der Eigentümer bereits mit der Agentur des brasilianischen Spielers sowie mit Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez gesprochen hat. Endrick selbst ist aktuell verletzt, gilt jedoch als Flügelspieler, der die Qualität im Angriffsspiel des AC Mailand sofort erhöhen könnte.

Notfallpläne und Alternativen für den Winter

Falls die Verpflichtung von Endrick scheitern sollte, hat der AC Mailand detaillierte Backup-Strategien entwickelt. Die Verwaltung prüft alternative Kandidaten, um die Lücken im Kader zu schließen. Unter den potenziellen Neuzugängen befindet sich Nicolò Tresoldi vom belgischen Verein Brügge, dessen Ablösesumme zwischen 60 und 70 Millionen Euro liegen soll. Auch der FC Bayern München hat Interesse an diesem Spieler bekundet.

Neben Tresoldi stehen auch andere Talente auf der Liste der Verantwortlichen. Ermedin Demirović vom VfB Stuttgart und Fotis Ioannidis von Sporting Lissabon werden ebenfalls als potenzielle Verstärkungen diskutiert. Diese Optionen dienen als Sicherung, falls die Verhandlungen mit Real Madrid und der Agent des jungen Brasilianers nicht zum Erfolg führen.

Neue Strukturen und sportliche Analysen von Amorim

Parallel zu den Transfergerüchten finden große personelle Umwälzungen in der Geschäftsstelle statt. Der 46-jährige Christian Krösche wird nach Informationen von SPORT BILD und BILD unmittelbar nach seinem Abschied bei Eintracht Frankfurt am 18. Oktober die Leitung der Transferabteilung beim AC Mailand übernehmen. Krösche hatte im Sommer noch ein Vierjahresangebot über 40 Millionen Euro ausgeschlagen, greift nun aber auf eine im Oktober vereinbarte Ausstiegsklausel zurück.

Advertisement

Advertisement

Für die Ablösung des erfahrenen Managers zahlt der AC Mailand eine Summe von vier bis fünf Millionen Euro an die Eintracht Frankfurt. Dies soll sicherstellen, dass Krösche rechtzeitig zum Start des Transferfensters zur Verfügung steht. Die Leitung für die drei bis vier geplanten Winter-Transfers liegt in Kürze in seinen Händen.

Kaderprobleme und Tordürfnisse unter Ruben Amorim

Die Motivation für diese intensiven Aktivitäten liegt in den deutlichen Schwächen der aktuellen Mannschaft. Trainer Ruben Amorim baut auf nur 13 verlässliche Profis, wozu auch Lichtblicke wie Jashari und Hutchinson zählen. Während Spieler wie Gabbia, Chukwueze und Saelemaekers monatelang ausfallen, enttäuscht die zweite Reihe um Estupiñán, Loftus-Cheek, Bartesaghi und Terracciano kontinuierlich.

Im Sturm klafft ein besonders großes Gefälle zwischen den Optionen. Alphadjo Cisse (20) hat mit zehn Toren in 15 Spielen überragt und spielt nun auch in der Italienischen Nationalmannschaft unter Mancini. Dem steht der 73-Millionen-Mann Gonçalo Ramos gegenüber, der mit nur vier Toren in 16 Partien fremdelt und nicht in den Tritt kommt. Diese Diskrepanz hat die Vereinsbosse auf Endrick aufmerksam gemacht.