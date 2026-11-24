AC Mailand bereitet sich auf Luka Modrics Karriereende vor und identifiziert potenzielle Nachfolger. Die Rossoneri planen bereits für die Sommertransferperiode mit konkreten Verpflichtungen.

Die AC Mailand befindet sich in einer Phase strategischer Planung für die Zukunft des Mittelfelds. Der kroatische Legende Luka Modric, der mittlerweile 41 Jahre alt ist, ist nur noch bis zum Ende der laufenden Saison an die Rossoneri gebunden. Ein weiteres Engagement gilt als unwahrscheinlich, woraufhin der italienische Topklub bereits aktiv nach einem Ersatz für den langjährigen Kapitänslook sucht. Die Weichen für eine mögliche Veränderung stehen bereits jetzt, da die Verantwortlichen die kommende Sommertransferperiode als entscheidenden Zeitpunkt für diese Positionierung ansehen.

Mittelfeld-Nachfolger im Fokus der Rossoneri

Wie die italienische Zeitung Tuttosport berichtet, könnte der 25-jährige Neunationalspieler Jeltsch als möglicher Nachfolger für Modric in Frage kommen. Jeltsch ist seit 2030 an den Verein gebunden und gilt als vielversprechendes Talent im Mittelfeld. Parallel dazu schaut die Spielstätte in San Siro jedoch auch nach anderen Optionen. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf jungen Talenten, sondern auch auf erfahrenen Spielern, die die Lücke schließen können, die Modric hinterlassen wird. Die Identifikation dieser Spieler ist ein kontinuierlicher Prozess, der bereits im Vorfeld der Sommerpause intensiv stattfindet.

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Viele Wege führen nach Mailand: Stiller und Krösche

Neben Jeltsch werden auch andere Namen im Raum diskutiert, die verschiedene vertragliche Dynamiken aufweisen. Maximilian Krösche, der bereits im Sommer Interesse von Mailand weckte, besitzt noch einen gültigen Vertrag bis 2028. Sollten die Rossoneri eine Verpflichtung anstreben, müssen sie dementsprechend eine Ablösesumme von rund vier Millionen Euro bezahlen. Diese Summe gilt als moderat, was den Transfer für den italienischen Traditionsclub finanziell attraktiv macht. Krösches Vertragssituation bietet daher eine klare und kalkulierbare Option für die Verantwortlichen.

Eine weitere Option stellt Niclas Stiller dar, der bis 2028 beim VfB Stuttgart unter Vertrag steht. Auch dessen Zukunft im deutschen Fußball scheint fraglich, wobei es aktuell noch keine konkreten Gespräche über eine Vertragsverlängerung gab. Sollte sich der VfB für einen Verkauf entscheiden, wäre die nächste Transferperiode die letzte realistische Möglichkeit, eine stattliche Ablösesumme zu erhalten. Der Vertrag enthält eine Ausstiegsklausel über 36,5 Millionen Euro, was einen klaren Preisrahmen vorgibt. Die Stuttgarter halten an Stiller fest, doch der Preis bleibt ein entscheidender Faktor.

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Komplexe Transferlagen bei Schlotterbeck und Choupo-Moting

Die Transfergerüchteküche brodelt auch in anderen Teilen der Bundesliga und international. Manuel Schlotterbeck hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund zwar im Frühjahr bis 2031 verlängert, soll sich jedoch eine Ausstiegsklausel gesichert haben. Diese Detailregelung ermöglicht es anderen Klubs, die Möglichkeit eines Wechsels zu nutzen, falls die Bedingungen stimmen. Die Anbindung an Dortmund ist somit langfristiger Natur, bleibt aber durch die Klausel durchlässig.

Auch die Situation um Eric Maxim Choupo-Moting wirft Fragen auf. Der 75-fache Nationalspieler Kameruns stand 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Londonern, bevor es in die USA zu New York Red Bull ging. Sein Vertrag läuft im Dezember aus, was eine ablösefreie Rückkehr möglich machen würde. Während Sky-Reporter Dirk Schlarmann eine Rückkehr bei Schalke 04 ausschloss, ließ Florian Plettenberg verlauten, dass sich der Stürmer eine Rückkehr in die Bundesliga durchaus vorstellen könnte. Nach Stationen bei Stoke City, Paris Saint-Germain und dem FC Bayern landet er möglicherweise wieder in Deutschland.

Kaufpflichten und verpasste Chancen

Eintracht Frankfurt muss möglicherweise um Einnahmen in Höhe von 30 Millionen Euro bangen. Der 21-jährige Jean-Matteo Bahoya ist aktuell an Leeds United verliehen. Bei zehn absolvierten Pflichtspielen greift laut Bild eine Kaufpflicht in Höhe von 30 Millionen Euro. Allerdings ist der Flügelspieler weit von dieser Marke entfernt, da er bislang nur drei Partien bestritten hat. Leeds-Coach Daniel Farke betonte, dass Bahoya seinem Spiel etwas mehr Körperlichkeit verleihen muss, um die Kaufklausel auszulösen.

Parallel dazu beobachtet die AC Mailand die Entwicklungen bei Jacobo Ramon, der seit 2025 in Madrid spielt. Sein Arbeitspapier läuft bis 2030, und er soll über eine Rückkaufklausel in Höhe von neun Millionen Euro zu haben sein. Die Kombination aus jungen Talenten wie Jeltsch und erfahrenen Optionen wie den im Raum stehenden Spielern für den Ersatz Modrics zeigt die Bandbreite der Transferstrategie. Die Rossoneri nutzen diese Vielfalt, um das Mittelfeld für die Zeit nach der Ära des Kroaten zu stärken und sich für die kommende Saison aufzustellen.