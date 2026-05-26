AC Mailand sucht Trainer mit Qualitäten wie Cesc Fabregas, Xavi oder Andoni Iraola

Der italienische Traditionsklub AC Mailand hat vier Führungsfiguren verlassen und sucht einen Trainer mit offensiv denkenden, modernen, innovativen und internationalen Qualitäten. Ein möglicher Kandidat ist Xavi, der Legende des FC Barcelona und zuletzt ohne Verein. Mit Andoni Iraola steht ein weiterer Spanier auf der Liste, der bei AFC Bournemouth überzeugt. Weitere Namen sind Mark van Bommel und Thiago Motta. Beide sind zurzeit vereinslos und könnten Milan ebenfalls direkt übernehmen.

Der italienische Traditionsklub AC Mailand hat vier Führungsfiguren verlassen, darunter CEO Giorgio Furlani, Sport direktor Igli Tare, Trainer Massimiliano Allegri und Technischer Direktor Geoffrey Moncada. Einer der letzten verbliebenen Funktionäre ist Zlatan Ibrahimovic, der Berater und bereits auf Trainer suche ist.

Ibrahimovic hat klare Vorstellungen von dem neuen Trainer, der offensiv dächend, moderner, innovativer und mit internationaler Strahlkraft sein soll. Ein möglicher Kandidat ist Xavi, der Legende des FC Barcelona und zuletzt ohne Verein. Mit Andoni Iraola steht ein weiterer Spanier auf der Liste, der bereits bei AFC Bournemouth überzeugt. Weitere Namen sind Mark van Bommel und Thiago Motta. Beide sind zurzeit vereinslos und könnten Milan ebenfalls direkt übernehmen





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