Der AC Mailand hat sich von vier Führungsfiguren getrennt. Der Grund für den großen Schnitt liegt in der bitteren Pleite gegen Cagliari Calcio im letzten Spieltag.

Der AC Mailand hat sich von vier Führungsfiguren getrennt. Der CEO Giorgio Furlani , der Sportdirektor Igli Tare , der Trainer Massimiliano Allegri und der Technische Direktor Geoffrey Moncada haben ihren Posten mit sofortiger Wirkung verlassen.

Der Grund für den großen Schnitt liegt in der bitteren Pleite gegen Cagliari Calcio im letzten Spieltag, die die Qualifikation für die Champions League verhinderte. Die Mannschaft hatte bis dahin auf einem der beiden Spitzenplätze der Serie A gelegen, aber die Schlussphase war ein deutlicher Kontrast zu den bisherigen Leistungen. Die Vereinsmitteilung beschreibt die komplette Spielzeit als gescheitert, obwohl die Mannschaft lange Zeit auf einem der Spitzenplätze lag.

Der AC Mailand beginnt damit einen radikalen Neuanfang, der auch an der Klubspitze Veränderungen mit sich bringt. Der Trainer und die sportliche Leitung werden ausgetauscht, und neue Personalentscheidungen sollen folgen. Ziel ist es, für die kommende Saison bereit und gut vorbereitet zu sein. Der Sommer wird für die Rossoneri entscheidend sein





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