Der italienische Fußballklub AC Mailand hat sich von vier Top-Managern getrennt. Der Grund für die Trennung lag in der bitteren Pleite gegen Cagliari Calcio im letzten Spieltag.

Der italienische Fußball klub AC Mailand hat sich mit sofortiger Wirkung von vier Top- Manager n getrennt. Der Klubchef Giorgio Furlani, der Sportdirektor Igli Tare, der Cheftrainer Massimiliano Allegri und der Technische Direktor Geoffrey Moncada haben ihre Ämter aufgegeben.

Die Entscheidung wurde von der US-amerikanischen Investmentfirma RedBird Capital Partners, die 99,93 Prozent der Anteile an dem Klub hält, bekanntgegeben. Die Firma spricht von einer umfassenden Umstrukturierung des Fußballbetriebs und kündigt weitere Personalentscheidungen an. Der Klub will für die kommende Saison bereit und gut vorbereitet sein. Der Grund für die Trennung lag in der bitteren Pleite gegen Cagliari Calcio im letzten Spieltag, die die Qualifikation für die Champions League verspielte.

Die Presse hatte von einem 'Desaster', einer 'Katastrophe' und dem 'Versagen' der Rossoneri gesprochen. Die Saison, die lange nach einer erfolgreichen Saison aussah, brach in der Liga-Schlussphase zusammen. Der Klub bewertet die komplette Spielzeit trotz langer Top-Platzierung als gescheitert. Für den Klub beginnt damit ein kompletter Neustart, bei dem viele Entscheidungen fallen werden





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