AC Mailand wechselt 2028 zu Adidas. Der 10-Jahres-Vertrag mit einem Wert von 500 Millionen Euro stellt eine signifikante Steigerung gegenüber dem Puma-Deal dar und verbindet den Klub mit der glorreichen Vergangenheit.

AC Mailand wird ab Sommer 2028 wieder Trikots des deutschen Sportkonzernts Adidas tragen. Dieser Schritt markiert eine erhebliche finanzielle und symbolische Wende für den norditalienischen Traditionsverein. Laut einem Bericht der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport hat der Klub den langjährigen Ausrüster Puma durch einen umfassenden neuen Vertrag abgelöst. Die Entscheidung bindet den AC Mailand langfristig an den Weltkonzern und knüpft an die erfolgreichste Ära der Vereinsgeschichte an.

Finanzielle Dimension des neuen Trikots-Partners

Der Verein aus Mailand sichert sich durch den neuen Vertrag eine enorme finanzielle Absicherung für die kommenden Jahrzehnte. Der Deal ist für einen Zeitraum von zehn Jahren ausgelegt und beginnt offiziell im Sommer 2028. Dabei erhält der AC Mailand pro Saison eine Pauschale von 50 Millionen Euro von Adidas. In der Summe beläuft sich der Gesamtwert des Vertrages auf 500 Millionen Euro. Diese Summe stellt eine massive Steigerung gegenüber den vorherigen Vereinbarungen dar und unterstreicht das enorme Wachstumsmarktpotenzial des italienischen Fußballs im globalen Maßstab.

Also read Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: US Börse vor Midterm-Wahlen im Aufwind

Vergleich mit der Ära Puma und Historie

Seit dem Jahr 2018 war der AC Mailand von Puma ausgerüstet worden. Während der Laufzeit dieser Partnerschaft stiegen die Abläufe für den Klub kontinuierlich an. Ursprünglich erhielt der Verein über 14 Millionen Euro pro Saison. Nach einer Vertragsverlängerung im Jahr 2022 wurden diese Zahlungen auf rund 30 Millionen Euro pro Spielzeit angehoben. Im Vergleich dazu verdreifacht sich die jährliche Entschädigung durch den Wechsel zu Adidas von 30 auf 50 Millionen Euro pro Saison. Diese massive finanzielle Aufwertung ist ein zentrales Argument für die langfristige Planung des Vereins.

Symbolische Rückkehr zu goldenen Zeiten

Der Wechsel zu Adidas ist nicht nur finanziell, sondern auch historisch höchst bedeutungsvoll für die Fans des AC Mailand. Der Sportkonzern war lange Zeit der offizielle Ausrüster der Rossoneri. In den 1970er-Jahren prangte das Logo auf den Trikots. Eine zweite, ebenso erfolgreiche Phase begann in den frühen 1990er-Jahren. Die längste zusammenhängende Ära dauerte von 1998 bis 2018. In dieser Periode erlebte der Verein seine größten internationalen Triumphe. Unter der Ägide von Carlo Ancelotti gewann die Mannschaft 2003 und 2007 die Champions League. Spieler wie Andrea Pirlo, der im Jahr 2003 mit 28 Jahren Teil des erfolgreichen Kaders war, feierten ihre größten Erfolge in den rot-schwarzen Adidas-Shirts.

Advertisement

Sportliche Leistung und aktuelle Lage

Seit der Zusammenarbeit mit Puma im Jahr 2018 konnte der AC Mailand sportlich zwar nicht die Dominanz der Adidas-Ära vollends复刻ieren, dennoch gab es Erfolge. Der Verein gewann einmal die italienische Meisterschaft, und zwar im Jahr 2022. Zudem sicherte man sich im Jahr 2025 den italienischen Superpokal. Die Zeiten, in denen der AC Mailand zur absoluten Spitze im europäischen Fußball gehörte, liegen jedoch länger zurück. Die Hoffnung besteht nun darin, dass die Rückkehr zu Adidas und die damit verbundenen finanziellen Ressourcen neue Impulse für die sportliche Rückeroberung der europäischen Spitze setzen. Die Fans erwarten, dass die neuen Trikots mehr positive Assoziationen wecken als die aktuellen Entwicklungen.

Kontext rund um das neue Stadion und die Zukunft

Die Ankündigung des neuen Trikots-Vertrags erfolgt vor dem Hintergrund signifikanter Veränderungen in der Infrastruktur von Mailand. Zuletzt gab es große Diskussionen und sogar Spott bezüglich der Pläne für ein zukünftiges Gemeinschaftsstadion der beiden Mailänder Klubs, Inter und AC Mailand. Das legendäre San Siro soll größtenteils abgerissen werden. An seiner Stelle entsteht ein Neubau, in dem Inter und der AC Mailand ab dem Jahr 2031 ihre Heimspiele austragen sollen. Der Fokus liegt nun darauf, dass die neue Ära mit Adidas und das neue Stadion positive Aufmerksamkeit generieren. Die Partnerschaft mit dem deutschen Sportkonzern soll dazu beitragen, die Tradition des Clubs zu wahren und gleichzeitig wirtschaftlich stark aufzustellen, um in der Zukunft wieder mit den besten europäischen Teams konkurrieren zu können.