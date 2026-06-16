AC Mailand verpflichtet Rúben Amorim als neuen Trainer

Nach einem langen Auswahlprozess hat der AC Mailand den Portugiesen Rúben Amorim als neuen Cheftrainer verpflichtet. Amorim kommt von Manchester United, wo er trotz einer gemischten Bilanz entlassen wurde. Milan hofft, mit ihm die sportliche Krise zu überwinden.

Der AC Mailand hat einen neuen Trainer gefunden. Nach wochenlangen Spekulationen und einem ausgedehnten Auswahlprozess fiel die Entscheidung auf den portugiesischen Trainer Rúben Amorim , wie der US-amerikanische Sportnachrichtendienst The Athletic exklusiv berichtet.

Zuvor waren prominentere Namen wie Oliver Glasner, Mauricio Pochettino, Sebastian Hoeneß und Matthias Jaissle im Gespräch gewesen, letztlich setzte sich aber der 41-jährige Amorim durch, der zuletzt bei Manchester United tätig war. Diese Personalie markiert das Ende einer langwierigen Abwägungsphase der Milan-Verantwortlichen, die nach der enttäuschenden letzten Saison nach einer neuen sportlichen Führung suchten.

Der Verein hatte bereits Kontakt zu Pochettino, dem aktuellen Nationaltrainer der USA, aufgenommen, und auch Glasner, der zuvor Wolfsburg und Eintracht Frankfurt trainierte, galt als ernsthafter Kandidat. Nun erhält Amorim den Zuschlag und tritt die schwierige Aufgabe an, den traditionsreichen italienischen Club aus seiner aktuellen Krise zu führen. Die sportliche Bilanz von Rúben Amorim bei Manchester United ist jedoch gemischt und wirft Fragen auf, ob er die richtige Wahl für Mailand ist.

Obwohl er im Frühjahr 2024 von Sporting Lissabon zu den Red Devils wechselte und mit großen Erwartungen empfangen wurde, konnte er die Mannschaft nicht nachhaltig stabilisieren. In seiner ersten vollen Saison führte er United auf den 15. Tabellenplatz in der Premier League - die schlechteste Endplatzierung des Clubs seit 1975. Einzig das Erreichen des Europa-League-Finales, das mit 0:1 gegen Tottenham verloren ging, bot einen positiven Lichtblick.

In seiner zweiten Saison verbesserte sich die Mannschaft sportlich leicht, jedoch kam es im Januar 2026 zu einem Zerwürfnis mit der Vereinsführung, infolgedessen Amorim entlassen wurde. Nach seiner Entlassung belegte United unter seinem Nachfolger Michael Carrick den dritten Tabellenplatz, was Amorims Fähigkeit in Frage stellt, das volle Potenzial des Kaders auszuschöpfen. Trotz dieser durchwachsenen Bilanz soll Amorim nun den AC Mailand aus der sportlichen Misere führen.

Die Rossoneri haben in den letzten beiden Spielzeiten ihre Ziele deutlich verfehlt und beendeten die Saison 2023/24 nur auf einem enttäuschenden Platz im mittleren Tabellenbereich. Der Verein, der historisch für Erfolge in der Champions League und in der Serie A steht, sucht händeringend nach Stabilität und einem Impuls für die Zukunft. Amorim, der in Portugal mit Sporting Lissabon zwei Meistertitel und mehrere Pokalsiege feierte, gilt als taktisch versierter Trainer mit einer klaren Philosophie.

Ob er diese im hochkompetitiven Umfeld der Serie A und unter den besonderen Druckbedingungen in Mailand umsetzen kann, bleibt abzuwarten. Die Entscheidung für Amorim ist ein klares Bekenntnis zu einer jüngeren Trainerpersönlichkeit und signalisiert, dass Milan bereit ist, neue Wege zu gehen, um wieder an die glorreichen Zeiten anzuknüpfen. Seine erste Bewährungsprobe wird die anstehende Saisonvorbereitung sein, in der er das Team auf die neuen Aufgaben einstimmen muss





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