Der italienische Traditionsklub AC Mailand hat die Trainersuche beendet und Ruben Amorim als neuen Cheftrainer vorgestellt. Der Portugiese, zuletzt bei Manchester United tätig, soll die Rossoneri zurück in die Erfolgsspur führen. Gleichzeitig entfallen für Manchester United damit hohe Abfindungskosten.

Der italienische Traditionsverein AC Mailand hat seine wochenlange Trainersuche beendet. Ruben Amorim wird neuer Cheftrainer der Rossoneri. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, folgt der Portugiese auf den im Mai entlassenen Massimiliano Allegri.

Amorim setzte sich dabei gegen andere Kandidaten durch, darunter auch Oliver Glasner, der ebenfalls im Gespräch war. Der 41-Jährige unterschreibt einen Vertrag und soll Milan zurück in die Erfolgsspur führen. Nach der Entlassung der kompletten sportlichen Führung bleibt jedoch unklar, mit welchem Team er zusammenarbeiten wird. Ruben Amorim hatte sich zuletzt bei Manchester United einen Namen gemacht, jedoch mit durchwachsenen Resultaten.

Nach seinem Wechsel 2022 von Sporting Lissabon, wo er 2021 nach 19 Jahren wieder die Meisterschaft gewann, übernahm er die Red Devils. In Manchester erreichte er jedoch nur den 15. Tabellenplatz - die schlechteste Endplatzierung seit 1974. Mit einem Punkteschnitt von 1,43 ist er der erfolgloseste Trainer der Red Devils der vergangenen 50 Jahre.

Sein Rauswurf im Februar 2025 führte zu erheblichen finanziellen Belastungen für den Verein, da die Freistellung Kosten von bis zu 18,4 Millionen Euro verursachen konnte. Durch die Verpflichtung in Mailand entfällt diese finanzielle Belastung für Manchester United. Für Amorim ist es eine Rückkehr auf die internationale Bühne, nachdem er zuvor in Portugal große Erfolge feierte. Er erklärte, dass es ein lebenslanger Traum sei, Trainer von AC Mailand zu werden.

"Ich weiß genau, was dieser Verein bedeutet: Geschichte, Prestige und eine außergewöhnliche Fangemeinde auf der ganzen Welt. Es ist eine Herausforderung, die ich mit Stolz und Begeisterung annehme", sagte Amorim. Er gilt als ein very ambitionierter Trainer, der taktisch flexibel ist und auf junge Spieler setzt. In Lissabon hatte er das Team modernisiert und einen attraktiven Fußball etabliert.

Die Erwartungen an ihn in Mailand sind hoch. Nach einer enttäuschenden Saison, in der die qualification für die Champions League verpasst wurde, soll er die Mannschaft neu formen und um den Scudetto mitspielen lassen. Obwohl die sportliche Leitung neu aufgebaut werden muss, verfügt Milan über einen talentierten Kader, der unter Amorims Führung wieder konstanter performen soll. Die Verpflichtung des Portugiesen ist ein klares Signal für den Neuaufbau, das gleichzeitig finanzielle Entlastung für Manchester United bringt.

Amorim startet nun eine neue Kapitel in seiner Karriere, mit dem Ziel, die glorreiche Tradition des AC Mailand fortzusetzen





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