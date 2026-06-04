AC Milan plant Neustart nach dem Saisonabschluss

Der italienische Fußballklub AC Milan plant nach dem Saisonabschluss auf Platz fünf einen Neustart. Der Klub-Boss Gerry Cardinale hat bereits zahlreiche Funktionäre und den Trainer Massimiliano Allegri entlassen. Nun schaut sich der Verein nach neuen Übungsleitern um.

Der italienische Fußballklub AC Milan plant nach dem Saisonabschluss auf Platz fünf einen Neustart. Der Klub-Boss Gerry Cardinale hat bereits zahlreiche Funktionäre und den Trainer Massimiliano Allegri entlassen.

Nun schaut sich der Verein nach neuen Übungsleitern um. Oliver Glasner, der erst vergangene Woche Crystal Palace zum Triumph in der Conference League führte, soll sich am Dienstag erstmals mit Cardinale getroffen haben. Weitere Kandidaten sind Matthias Jaissle von Al-Ahli und Mauricio Pochettino, der derzeit die US-Auswahl trainiert. Pochettinos Vertrag läuft jedoch nach dem Turnier ab.

Der Argentinier soll sich bereits mit dem AC Milan einigen, was ihm künftig rund fünf Millionen Euro netto pro Saison einbringen würde





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