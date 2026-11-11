AC Milan plant Winter-Transfer für Nicolo Tresoldi

Die AC Mailand will den deutschen U21-Stürmer Nicolo Tresoldi im Winter verpflichten. Der FC Bayern und AS Rom sind ebenfalls an dem Talent interessiert, das von Clubchef Gerry Cardinale als Priorität eingestuft wird.

Die AC Mailand hat ihre Ambitionen im aktuellen Transferfenster deutlich gemacht und strebt eine sofortige Verpflichtung des deutschen U21-Nationalspielers Nicolo Tresoldi an. Laut Berichten der italienischen Fachzeitschrift Gazzetta dello Sport versucht der Vereinsboss Gerry Cardinale, den talentierten Stürmer bereits in der Winterpause unter Vertrag zu nehmen, um sich vor der Konkurrenz abzusichern. Neben Mailand gilt auch der FC Bayern München als potenzieller Interessent, doch die Rossoneri wollen mit einem zügigen Handeln Nägel mit Köpfen machen.

Taktische Planung von Trainer Ruben Amorim

Trainer Ruben Amorim sieht in Nicolo Tresoldi die ideale Ergänzung für seine Offensive und möchte ihn als zweite Spitze neben Goncalo Ramos aufstellen. Der portugiesische Landsmann Tresoldis sollte Ramos unterstützen, der im Sommer für eine klubinterne Rekordablöse von 70 Millionen Euro zu den Lombarden gewechselt war. Bisher hat Ramos den Erwartungen als alleiniger Mittelstürmer nicht gerecht werden können und verzeichnet lediglich drei Tore sowie zwei Assists, was offenbar auf einen Mangel an Unterstützung in der Offensive zurückzuführen ist.

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Durch die Aufstellung von Tresoldi könnte die Offensive der AC Mailand erheblich gestärkt werden. Die Partnerschaft zwischen den beiden Stürmern soll dazu beitragen, dass die gegnerischen Abwehrreihen besser durchbrochen werden können. Dies ist ein zentraler Bestandteil der taktischen Überlegungen von Amorim, der darauf setzt, dass Tresoldi die fehlende Kreativität und Effizienz ausgleichen kann, die Ramos momentan fehlt.

Konkurrenz und Ablösesumme bei Club Brügge

Der belgische Meister Club Brügge erwartet für Nicolo Tresoldi mindestens 50 Millionen Euro als Ablösesumme. Im Sommer hatte man ein Angebot der AS Rom in Höhe von 35 Millionen Euro bereits abgelehnt, was darauf hindeutet, dass die Forderung bei einer aktuellen Anfrage noch weiter steigen könnte. Trotz dieser hohen Hürde sieht die Gazzetta die Investition als risikoarm an, da Tresoldi als erklärter Fan der AC Mailand wahrscheinlich bereit wäre, zu seinem Traumverein zu wechseln.

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Nicolo Tresoldi hat sich in Belgien als einer der besten Stürmer etabliert und führt mit acht Treffern die Torjägerliste der Jupiler Pro League an. Insgesamt kommt er auf 14 Tore in 16 Pflichtspielen für Club Brügge. Seine Leistung hat nicht nur europäische Topklubs auf ihn aufmerksam gemacht, sondern auch die Aufmerksamkeit der deutschen Nationalmannschaft geweckt, die ihn als wichtigen Baustein für die Zukunft betrachtet.

Ausblick und Entscheidungen für die Zukunft

Bevor ein möglicher Wechsel zur AC Mailand stattfinden kann, steht zunächst die EM-Endrunde im Juni an, an der Tresoldi mit den DFB-Junioren teilnehmen wird. Anschließend muss er sich zwischen Deutschland und Italien entscheiden, für welches Land er international auflaufen möchte. Ein überzeugendes Abschneiden beim Turnier könnte seinen Marktwert weiter steigern und den Transfer für Mailand erschweren, zumal der Verein in der vergangenen Saison ein Minus von 24 Millionen Euro verbuchte.

Sollte der Winter-Transfer scheitern, plant die AC Mailand, im Sommer erneut nach Tresoldi zu greifen. Für die Rückrunde wird man eventuell einen Topstürmer bis Saisonende ausleihen, um als Platzhalter zu dienen. Oliver Bierhoff, der frühere Milan-Torjäger, hatte zwar vor Jahren von einem Wechsel abgeraten, erkennt aber das immense Potenzial des gebürtigen Sarden an, der bereits mit 19 Treffern zur Meisterschaft führte.