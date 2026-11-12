AC Milan plant Winter-Transfer von Nicolo Tresoldi

AC Milan will U21-Torjäger Nicolo Tresoldi im Winter verpflichten. Die Ablöse liegt bei mindestens 50 Millionen Euro, während Brugges Preisvorstellungen steigen.

Der AC Mailand beabsichtigt, den deutschen U21-Nationalspieler Nicolo Tresoldi bereits in der Winterpause von Club Brugg zu verpflichten. Der 22-jährige Stürmer steht aktuell auf der Wunschliste verschiedener europäischer Topvereine, darunter auch der FC Bayern München. Die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport meldet, dass der Mailänder Vereinsvorstand Gerry Cardinale den Angreifer nicht länger warten lassen und das Geschäft schnellstmöglich abschließen möchte.

Strategie hinter der Winter-Offensive

Trainer Ruben Amorim setzt dabei auf eine taktische Umstellung im Angriff. Ziel ist es, Nicolo Tresoldi als zweite Spitze neben dem portugiesischen Mittelstürmer Goncalo Ramos aufzustellen. Ramos war im vergangenen Sommer für eine klubinterne Rekordablöse von 70 Millionen Euro zu den Rossoneri gewechselt. Bisher erfüllt der Angreifer jedoch nicht die hohen Erwartungen, die in ihn gesetzt wurden. Mit lediglich drei Toren und zwei Vorlagen in der aktuellen Spielzeit konnte er als alleiniger Spitzenstürmer nicht überzeugen.

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Amorim sieht in der Ergänzung durch Tresoldi die Lösung für das offensive Problem. Dem italienischen Medienbericht zufolge fehlt Ramos aktuell die nötige Unterstützung im Offensivbereich, was seine Leistungen beeinträchtigt. Die Zusammenarbeit mit einem weiteren torgefährlichen Stürmer soll die Effektivität der Angriffe steigern und die taktischen Optionen des Trainers erweitern. Tresoldi wird als ideale Ergänzung betrachtet, die sowohl physisch als auch technisch zum Spielstil von Mailand passt.

Herausforderungen und Ablöseforderungen

Trotz des Interesses an Tresoldi gibt es erhebliche Hürden bei der finanziellen Abwicklung. Club Brugg fordert für den Abgang des Spielers mindestens 50 Millionen Euro. Diese Summe könnte sich bei einer konkreten Anfrage im Winter sogar noch erhöhen, da der belgische Verein zuvor ein Angebot der AS Rom über 35 Millionen Euro im Sommer abgelehnt hat. Die hohen Anforderungen erschweren das Geschäft erheblich, da Mailand nicht auf die Kooperation mit einem Spieler verzichten möchte, der als großer Fan des Vereins gilt.

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Die finanzielle Lage des Traditionsvereins aus Mailand ist jedoch angespannt. In der vergangenen Spielzeit schloss der AC Mailand mit einem Defizit von 24 Millionen Euro ab. Dennoch ist man sich in der Vereinsführung einig, dass die Investition in Tresoldi ein niedriges Risiko darstellt. Neben dem sportlichen Potenzial gilt auch die emotionale Bindung des Spielers zum Klub als Vorteil. Nicolo Tresoldi ist ein erklärter Anhänger der Rossoneri, was die Verhandlungen auf persönlicher Ebene erleichtern könnte.

Sportliche Perspektiven und Alternative

Nicolo Tresoldi liefert aktuell überzeugende Leistungen für seinen Verein. In 16 Pflichtspielen für Club Brugg erzielte er 14 Tore und führt damit die Torjägerliste der belgischen Jupiler Pro League an mit acht Treffern. Seine Form macht ihn zu einer begehrten Ressource auf dem europäischen Transfermarkt. Unabhängig von den Verhandlungen steht zunächst die Teilnahme an der EM-Endrunde der U21 im Juni an. Danach muss sich der gebürtige Sardinier zwischen einer Karriere für die deutsche und die italienische A-Nationalmannschaft entscheiden.

Sollte der Transfer im Winter nicht gelingen, behält der AC Mailand eine Backup-Strategie im Blick. Für die Rückrunde der laufenden Saison plant der Verein, einen erfahrenen Topstürmer bis zum Saisonende zu leihen. Dieser Spieler soll als Platzhalter dienen, falls die Gespräche mit Club Brugg scheitern. Oliver Bierhoff, ehemaliger Torschützenkönig des AC Mailand, hatte zuvor in einem Interview vor dem Wechsel abgeraten, betonte aber das immense Potenzial des jungen deutschen Angreifers für internationale Topvereine.