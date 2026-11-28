Die Accell-Gruppe meldet Insolvenz für Engelbert Wiener Bike Parts an. 160 Mitarbeiter verlieren ihren Job, Abwicklung bis 2027 geplant.

Die Accell Group hat das Ende ihrer deutschen Fahrrad-Zulieferer-Sparte Engelbert Wiener Bike Parts bekanntgegeben. Trotz intensiver Bemühungen konnte nach der Insolvenz kein Investor für das Unternehmen gefunden werden, was die vollständige Einstellung des Geschäftsbetriebs zur Folge hat. Alle rund 160 Mitarbeiter verlieren dadurch ihre Arbeitsplätze, da eine Rettungsmaßnahme scheiterte.

Insolvenz und Scheitern der Sanierung

Der Geschäftsbetrieb von Engelbert Wiener Bike Parts wird nun geordnet stillgelegt, nachdem die Firma in Eigenverwaltung ging. Der Sanierungsexperte erklärte, dass die Fahrradbranche seit dem Ende der Boomjahre in einer anhaltenden Absatz- und Preiskrise feststeckt. Es wurden zahlreiche Gespräche mit potenziell interessierten Parteien geführt, doch keine davon mündete in einen Kaufvertrag oder eine Stabilisierung des Unternehmens.

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Die Insolvenz von Engelbert Wiener Bike Parts ist Teil einer größeren turbulenten Phase für die Accell Germany GmbH und ihre deutschen Tochtergesellschaften. Bereits zuvor hatte der Konkurrent Winora Staiger GmbH eine Insolvenzanmeldung veranlasst, was auf die schwierige Marktlage hinweist. Für Ghost-Bikes GmbH wird hingegen eine Restrukturierung angestrebt, um den Fortbestand der Marke zu sichern. Die Abwicklung des Vermögens von Wiener Bike Parts soll voraussichtlich bis Ende Februar 2027 abgeschlossen sein.

Betroffene Belegschaft und Markenportfolio

Für die rund 160 Mitarbeiter der Firma ist das Aus besonders bitter, da sie auf einer Betriebsversammlung über den Verlust ihrer Jobs informiert wurden. Das Unternehmen war ein wichtiger Zulieferer im Fahrradmarkt und vertrieb Zubehör, insbesondere unter der bekannten Marke XLC. Die Dimensionen des Geschäfts waren beachtlich, da das Unternehmen laut eigenen Angaben mit mehr als 11.000 Händlern in knapp 40 Ländern zusammenarbeitete.

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Das Sortiment des insolventen Unternehmens umfasste mehr als 140 Vertriebsmarken und rund 26.000 Artikel. Diese breite Produktpalette, die von Komponenten bis hin zu Zubehör reichte, macht die Komplexität der anstehenden Abwicklung deutlich. Der Verkauf des verbliebenen Vermögens soll nun erfolgen, um die Gläubigeransprüche zu bedienen und die Insolvenzmasse zu verwerten.

Marktimplosion und Auswirkungen

Die Situation verdeutlicht die strukturellen Probleme im deutschen Fahrrad-Zulieferersegment. Die Accell Germany GmbH hat bereits massive Verluste verzeichnet und sucht nun nach Wegen, die verbleibenden operativen Einheiten zu schützen. Während Winora Staiger GmbH pleiteging, soll Ghost-Bikes GmbH durch eine Restrukturierung gerettet werden. Engelbert Wiener Bike Parts fällt jedoch vollständig der Marktkrise zum Opfer, da keine Übernahmekandidaten gefunden wurden.

Die Schließung hat weitreichende Folgen für das Liefernetzwerk, das sich über 40 Länder erstreckte. Viele Händler müssen nun neue Bezugsquellen für die über 11.000 bestehenden Partnerbeziehungen finden. Die Abwicklung bis Februar 2027 wird zudem zeigen, wie schnell das Markenportfolio und die Produktlinen von XLC und anderen Vertriebsmarken auf dem Resteverkaufsmarkt platziert werden können.