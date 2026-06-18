Acer Predator Atlas 8: Ein PC-Handheld mit beeindruckenden Specs und einem überraschenden Upgrade

Der neue Acer Predator Atlas 8 kommt mit beeindruckenden Specs und sieht aus wie eine Mischung aus Asus ROG Ally X und Lenovo Legion Go S. Acer hat sich an die goldene Mitte gehalten und den Bildschirm mit 120Hz und einer variablen Bildwiederholrate ausgestattet. Der Handheld verfügt über TMR-Sticks, die resistent gegenüber verschleißbedingten Stick-Drift sind und weniger Energie verbrauchen.

Acer will es richtig wissen: Der neue Handheld kommt mit einem überraschenden Upgrade - meine ersten Eindrücke mit dem Predator Atlas 8. Der neue Acer Predator Atlas 8 kommt mit beeindruckenden Specs und sieht aus wie eine Mischung aus Asus ROG Ally X und Lenovo Legion Go S . Acer und Handhelds sind noch keine Freunde geworden und das, obwohl der Hardware-Riese letztes Jahr drei Geräte in dieser Kategorie vorgestellt hat, auf die ich persönlich sehr gespannt war: Die drei ersten Handhelds von Acer, wovon nur einer überhaupt marktreif wurde.

Die drei haben sich vor allem in der Displaygröße voneinander unterschieden; die Zahlen stehen für die Display-Diagonale in Zoll. Besonders das Modell mit dem gigantischen 11-Zoll-Bildschirm und abnehmbaren Controllern hat es mir angetan. Leider ist nur das 7-Zoll-Modell erschienen und das wohl auch nur in sehr geringer Stückzahl. Es schien, dass Acer wohl doch nicht am Handheld-Rennen teilnehmen wollte - bis jetzt.

Acer ist zusammen mit MSI und OneXPlayer einer von drei ersten Herstellern, die Geräte mit den neuen Intel-G3-Chips vorgestellt haben. Intel hat mich nach Köln auf die IEM 2026 eingeladen und dabei Kosten für Anreise, Unterkunft und Verpflegung übernommen. Einschränkungen zur Berichterstattung gab es abseits der Embargo-Termine nicht. Der Acer Predator Atlas 8 ist ein PC-Handheld, wie er im Buche steht.

Das Design erinnert mich sehr stark an die Dank der großen abgerundeten Griffe und der feinen Textur auf der Rückseite liegt der Handheld sehr bequem in meinen Händen, allerdings ist er mit 810 Gramm kein Leichtgewicht. Beim längeren Spielen (und beim einhändigen Halten zum Schießen der Fotos) macht sich das Gewicht bemerkbar. Die Verarbeitung wirkt etwas weniger wertig als beim MSI Claw 8 EX AI+, den ich gleichzeitig bei diesem Event ausprobieren durfte.

Beim Zusammendrücken des Controllers hat das Gehäuse ein wenig geknarzt. Ich muss aber anmerken, dass es sich hierbei um ein sehr frühes Vorserienmodell handelt; Acer kann hier bis zum Release noch nachbessern. Der Bildschirm des Acer Predator Atlas 8 ist absolut solide ausgestattet. Dank 120Hz und einer variablen Bildwiederholrate werden Spiele schön flüssig dargestellt und die Auflösung von 1920x1200 Pixeln ist bei dieser Displaygröße vollkommen ausreichend.

Apropos Bildschirmgröße: 8 Zoll halte ich für die goldene Mitte bei Handhelds. Bei vielen Spielen, die primär für große Bildschirme entwickelt wurden, ist 7-Zoll etwas klein und größere Handhelds eignen sich besser für das Spielen in den eigenen vier Wänden als für unterwegs. Acer hat dem Bildschirm außerdem Corning Gorilla Glass DXC verpasst, das Reflexionen reduzieren soll.

Meinem ersten Eindruck nach hat der Acer-Handheld die Lichter im Hands-On-Bereich tatsächlich weniger stark reflektiert als der MSI Claw 8 EX AI+, der dieses Feature nicht besitzt. Leider müsst ihr auf ein OLED-Display verzichten, was sich aber hoffentlich positiv auf den Preis auswirkt (hoffen darf man ja, oder? ). Als Acer den Predator Atlas 8 vor einigen Wochen angekündigt hat, ging ein Raunen durch die Community: Der Handheld besitzt normale Analog-Sticks, die auf Potenziometern basieren und langfristig Stick-Drift-Probleme entwickeln könnte.

, dass sie dem Handheld bis zum Release ein Upgrade verpassen werden: TMR-Sticks! TMR-Sticks sind genau wie Hall-Effekt-Sticks resistent gegenüber verschleißbedingten Stick-Drift, verbrauchen aber weniger Energie und sind präziser. Dieses Feature ist bei heutigen Handhelds noch eine Seltenheit, und ich bin froh darüber, dass Acer auf die Kritik gehört hat





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