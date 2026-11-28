Der Vorsitzende der Hamburger Nachhaltigkeitskonferenz fordert eine umfassendere Debatte über globale Sicherheit. Öl, Gas und Kohle sieht Steiner als Auslaufmodell.

Achim Steiner: „Sicherheit wird heute zu eng gedacht.

“Achim Steiner, 20 Jahre in führender Position bei den Vereinten Nationen und heute Vorsitzender der Hamburger Nachhaltigkeitskonferenz , plädiert für einen umfassenderen Blick auf globale Sicherheitsrisiken. „Sicherheit wird zu eng gedacht“, sagte er im Interview mit dem Handelsblatt. Militärische Verteidigung sei nötig, „doch gegen Klimaschäden, die nächste Pandemie oder Cyberattacken helfen keine Panzer und keine Kampfflugzeuge“.

Advertisement

Advertisement

Der Schutz des Klimas sei nicht nur wichtig „für unsere Zukunft, sondern einer der wichtigsten Hebel, um unsere Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig zu machen“, sagte der langjährige Diplomat. Öl, Gas und Kohle sieht er „ganz klar“ als Auslaufmodell. Die Energiewende sei in vollem Gange. US-PräsidentLesen Sie hier das Interview mit Achim Steiner Ablehnung des Abschlusstexts durch die EU richtig – oder kleinlich?