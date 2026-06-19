Das Berufungsgericht in Versailles hat entschieden, den Fall des PSG-Stars Achraf Hakimi wegen Vergewaltigungsvorwürfen an das Strafgericht zu verweisen. Der marokkanische Nationalkapitän bestreitet die Anschuldigungen, die auf eine Begegnung im Februar 2023 zurückgehen. In einem emotionalen Statement äußert sich Hakimi erstmals öffentlich zu den Vorwürfen. Die Entscheidung des Gerichts folgt den Empfehlungen der Staatsanwaltschaft und wird von der Klägeranwältin begrüßt. Während des laufenden sportlichen Wettbewerbs mit der marokkanischen Nationalmannschaft bleibt die Situation für den Fußballstar angespannt.

Achraf Hakimi , 27-jähriger Superstar von Paris Saint-Germain, muss sich in Frankreich vor Gericht verantworten. Das Berufungsgericht in Versailles hat am Freitagmorgen entschieden, seinen Fall an das Strafgericht des Départements Hauts-de-Seine zu verweisen.

Dem Kapitän der marokkanischen Nationalmannschaft wird Vergewaltigung vorgeworfen. Die Vorwürfe stammen aus dem Februar 2023: Eine Frau behauptet, Hakimi über Instagram kennengelernt und sich mit ihm in seiner Wohnung getroffen zu haben. Dort sei es zur Vergewaltigung gekommen. Der ehemalige Bundesligaspieler von Borussia Dortmund bestreitet die Anschuldigungen.

In den sozialen Medien gab Hakimi ein Statement ab, in dem er von jahrelangem Schweigen spricht und der Justiz vertraut habe. Nun fühle er sich zu einer leichten Zielscheibe gemacht worden und warte ungeduldig darauf, endlich seine Seite der Geschichte erzählen zu können. Die Anwältin der Klägerin, Rachel-Flore Pardo, begrüßte die Entscheidung des Berufungsgerichts als im Einklang mit den Akten und den Stellungnahmen der Staatsanwaltschaft.

Parallel dazu steht Hakimi mit der marokkanischen Nationalmannschaft im Einsatz bei einem internationalen Turniers, wo die Mannschaft zuletzt ein 1:1 gegen Brasilien erreichte. Der Fall wirft erneut ein Schlaglicht auf die juristischen Herausforderungen, denen Spitzensportler gegenüberstehen können, und der Umgang mit solchen Vorwürfen in der Öffentlichkeit. Die Weiterleitung des Falls an das Strafgericht bedeutet einen formalen Schritt im französischen Justizsystem, der zu einer möglichen Anklage und einem öffentlichen Prozess führen könnte.

Für Hakimi, der aktuell einer der profiliertesten Fußballspieler der Welt ist, hat die Entscheidung erhebliche Auswirkungen auf seine sportliche Karriere und sein öffentliches Image. Die marokkanische Fußballnationalmannschaft, deren Kapitän Hakimi ist, befindet sich derzeit im Wettbewerb und hat bereits ein beachtliches Unentschieden gegen den Rekordweltmeister Brasilien erzielt, was die Aufmerksamkeit auf die Mannschaft und ihren Anführer zusätzlich verstärkt





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Achraf Hakimi Vergewaltigungsvorwurf PSG Marokkanische Nationalmannschaft Berufungsgericht Versailles Strafgericht Hauts-De-Seine

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Misshandelte Rinder: Gericht reduziert Strafe für überforderten LandwirtEin Landwirtschaftsmeister aus dem Landkreis Donau-Ries wurde wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz verurteilt. Der Mann legte Einspruch ein.

Read more »

Gericht weist AfD-Berufung gegen Beobachtung in Bayern abDer Bayerische Verwaltungsgerichtshof lässt keine Berufung zu. Die Entscheidung ist unanfechtbar.

Read more »

WM 2026: Marokkos Kapitän Hakimi muss in Frankreich vor Gericht data-manual=titleEine damals 24-Jährige hatte im Februar 2023 bei der Polizei ausgesagt, sie sei von Hakimi vergewaltigt worden. Der Spieler von Paris Saint-Germain behauptet, er sei das Opfer einer Verleumdung. data-manual=googleTeaserText

Read more »

Achraf Hakimi muss sich wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantwortenDer marokkanische Fußball-Star Achraf Hakimi muss sich wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten. Das Berufungsgericht in Versailles gab am Freitag bekannt, dass Hakimi vor dem Strafgericht des Départements Hauts-de-Seine erscheinen muss.

Read more »