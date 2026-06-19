Der marokkanische Fußball-Star Achraf Hakimi muss sich wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten. Das Berufungsgericht in Versailles gab am Freitag bekannt, dass Hakimi vor dem Strafgericht des Départements Hauts-de-Seine erscheinen muss.

Der marokkanische Fußball -Star Achraf Hakimi muss sich wegen Vergewaltigungsvorwürfe n vor Gericht verantworten. Das Berufungsgericht in Versailles gab am Freitag bekannt, dass Hakimi vor dem Strafgericht des Départements Hauts-de-Seine erscheinen muss.

Der genaue Termin ist noch nicht bekannt. Hakimi hatte die Vorwürfe stets bestritten und sich als Opfer einer Verleumdung bezeichnet. Bei einer Anhörung im Mai hatte er beantragt, dass das Verfahren eingestellt würde. In einem Statement erklärte er, dass die Justiz ihm gesagt habe, dass er nicht bekannt wäre, wenn es nicht einen Fall gegeben hätte.

Er habe sich jahrelang entschieden zu schweigen und geduldig zu sein, damit die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Hakimi, der für Paris Saint-Germain spielt, schreibt, dass eine Geschichte erzählt wird, die nicht seine ist, auf Kosten seiner Familie, seines Lebens und vor allem der Wahrheit. Er warte seit dem ersten Tag auf den Prozess und erwarte ihn sehnsüchtig. Inzwischen erstattete eine 24-jährige Frau Anzeige bei der Polizei, dass sie von Hakimi vergewaltigt worden sei.

Sie hatte zunächst keine Anzeige erstattet. Hakimis Rechtsbeistand wirft der Frau vor, die Ermittlungen zu behindern und sich medizinischen Untersuchungen verweigert zu haben. Der Prozess ist ein wichtiger Schritt für Hakimi, um seine Unschuld zu beweisen. Er muss sich nun vor Gericht verantworten und seine Version der Ereignisse erzählen





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