Besonders für RTL-Moderatorin Rebecca eine Riesenherausforderung. Denn wie Massimo verrät: Seine Frau ist gar nicht schwindelfrei!

Rebecca Mir und Massimo Sinato haben sich dieser ungewöhnlichen Challenge gestellt – und so 50.000 Euro für den guten Zweck „erfahren“. Besonders für RTL-Moderatorin Rebecca eine Riesenherausforderung.

Denn wie Massimo verrät: Seine Frau ist gar nicht schwindelfrei! Wie es den beiden nach zehn Runden Achterbahn geht, seht ihr oben im Video. Die ungewöhnliche Aktion ist Teil eines „Punkt 12“-Spezials. Das Ziel: möglichst viel Geld für ein gemeinsames Projekt der Stiftung „RTL – Wir helfen Kindern“ und des Europa-Parks Rust sammeln.

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Das Projekt ermöglicht Familien im Kinderhaus „Kleine Helden“ nach einer schweren Krebserkrankung ihres Kindes einen fünftägigen All-inclusive-Aufenthalt im Europa-Park. So sollen sie neue Kraft schöpfen, Leichtigkeit erleben und ein Stück Normalität zurückgewinnen können. Die Traumhausverlosung unterstützt die Aktion mit 50.000 Euro. Pro absolvierter Runde gibt es 5.000 Euro.