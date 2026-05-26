Achtjähriger entdeckt 1 700 Jahre alte römische Statuette in der Negev-Wüste

Ein Junge aus Rechovot findet beim Durchstreifen des Ramon-Kraters ein antikes Fragment einer römischen Figur, das von Experten als Teil einer einst bedeutsamen Statue identifiziert wurde. Der Fund liefert neue Einblicke in die kulturelle Schnittstelle zwischen Römern und Nabatäern entlang der historischen Gewürzstraße.

Der achtjährige Dor Wolynitz aus Rechovot, Israel, erlebte ein außergewöhnliches Abenteuer in der abgelegenen Negev-Wüste . Auf einer Wanderung durch das spektakuläre Gebiet des Ramon-Kraters, das für seine bizarre Mondlandschaft und die märchenhaften Felsformationen berühmt ist, suchte der Junge nach interessanten Gegenständen, die er später in der Schule vorzeigen wollte.

Während er aufmerksam den sandigen Untergrund absuchte, fiel sein Blick auf einen kleinen, gestreiften Stein, der halb im Boden versunken war. Neugierig hob er das Objekt auf und stellte fest, dass es sich nicht um ein gewöhnliches Gestein handelte, sondern um ein kunstvoll verarbeitetes Fragment einer antiken Statuette. Die Entdeckung erwies sich als historischer Glücksfall: Das Stück stammt aus der Römerzeit und ist etwa 1 700 Jahre alt. Die sofortige Einschaltung der israelischen Altertumsbehörde bestätigte die außergewöhnliche Natur des Fundes.

Fachleute untersuchten das etwa sechs Zentimeter große Fragment und erkannten darin detailreiche Gewandfalten, die auf eine menschliche Figur hindeuten. Die Bildnerie lässt vermuten, dass es sich um eine Darstellung des römischen Gottes Jupiter oder, nach einer anderen Interpretation, des nabatäischen Gottes Zeus‑Dushara handeln könnte. Das Material, ein lokaler Phosphorit, ist charakteristisch für die Gesteine der Negev-Region, was stark dafür spricht, dass die Statuette hier vor Ort gefertigt wurde und nicht importiert war.

Die Fertigungsstätte dürfte also in unmittelbarer Nähe des Fundorts gelegen haben, was die Bedeutung der Region als kulturelles und handwerkliches Zentrum in der Antike unterstreicht. Der Fundort liegt an einer historischen Handelsroute, die einst als Gewürzstraße bekannt war. Auf diesem Weg bewegten sich in römischer und nabatäischer Zeit Händler, die mit Weihrauch, Myrrhe, Gewürzen und anderen Luxusgütern zwischen den Welten des Mittelmeerraums und den Wüstenstädten des Nahen Ostens pendelten.

Durch den Fund dieses Kunstwerks erhalten Historiker nun ein greifbares Zeugnis für die enge Verflechtung von römischer und nabatäischer Kultur in dieser Gegend. Dor Wolynitz und seine Familie entschieden sich, das wertvolle Fragment sofort an die zuständige Abteilung der Altertumsbehörde zu übergeben, anstatt es zu behalten. Für ihr vorbildliches Verhalten erhielt der junge Entdecker eine offizielle Urkunde, die sein Verantwortungsbewusstsein und seine Wertschätzung für das kulturelle Erbe würdigt.

Der Vorfall zeigt eindrucksvoll, wie Neugierde und ein respektvoller Umgang mit historischen Funden die Verbindung zwischen Gegenwart und Vergangenheit stärken können





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