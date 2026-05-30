'Achtsam Morden': Netflix veröffentlicht Staffel 2 der erfolgreichen deutschen Serie

Netflix veröffentlicht endlich die zweite Staffel der erfolgreichen deutschen Serie 'Achtsam Morden'. Die Mischung aus schwarzer Komödie, Thriller und Gesellschaftssatire hat sich in Deutschland millionenfach verkauft und entwickelt sich schnell zum Publikumsliebling. Fans der ersten Staffel dürfen sich wieder auf skurrile Situationen, makabere Wendungen und jede Menge pointierte Dialoge freuen.

Endlich gibt es Nachschub für eine der erfolgreichsten deutschen Serien der letzten Jahre: ' Achtsam Morden '. Die Mischung aus schwarzer Komödie , Thriller und Gesellschaftssatire hat sich in Deutschland millionenfach verkauft und entwickelt sich schnell zum Publikumsliebling.

Die Geschichte rund um den gestressten Anwalt Björn Diemel geht nun mit acht neuen Episoden in die nächste Runde. Staffel 2 läuft seit Donnerstag, den 28. Mai 2026. Neben 'Achtsam Morden' hat Netflix dieses Jahr noch einige weitere Highlights im Angebot.

Fans der ersten Staffel dürfen sich wieder auf skurrile Situationen, makabere Wendungen und jede Menge pointierte Dialoge freuen. Vor allem Tom Schilling trägt die Serie mit seiner Mischung aus stoischer Ruhe, Überforderung und schwarzem Humor





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