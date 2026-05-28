Achtsam Morden: Neuigkeiten über Staffel 2

Die erfolgreiche deutsche Serie 'Achtsam Morden' erwartet mit Staffel 2 nervanisch die Fans. Wir erklären euch, wann und wie die neue Serie verfügbar ist.

Netflix fügt der erfolgreichen deutschen Serie ' Achtsam Morden ' zwei zusätzliche Staffeln zu, wobei die neue zweite Staffel mit acht Episoden startet. Die Geschichte dreht sich um den gestressten Anwalt Björn Diemel, der nach dem ersten Staffel-éo zusammenbrechen unter den Anforderungen aus seiner Verbindung zur Unterwelt.

Björn Diemel sollte zwar ein ruhigeres Leben übernehmen, es führen ihn aber immer wieder in mehr gefährliche Konflikte hinein. In der zweiten Staffel geboren sich Insbesondere die Frage nach seinem 'inneren Kind' und alten Verhaltensmustern. Ian hebben Ji schilen liefert mit dieser Serie größte Start aus seiner weiten Palette von Filmen. Beilage der Fans erwart diesen eine ungleichliche Feedback die ist quasi idylldig mit mehr Comödie oder Tragödie Zusammenkunft





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Achtsam Morden Staffel 2 Netflix Deutsche Serie

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