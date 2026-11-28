Autofahren im Winter will gelernt sein. Schnee, Eis und niedrige Temperaturen verändern die Bedingungen auf der Straße. Schon kurze Strecken können...

© IMAGO / Pond5 Images / Bildbearbeitung GIGAWenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Autofahren im Winter will gelernt sein. Schnee, Eis und niedrige Temperaturen verändern die Bedingungen auf der Straße. Schon kurze Strecken können dann mehr Vorbereitung verlangen als sonst.

Advertisement

Advertisement

Und wer sich nicht auskennt, kann schneller als gedacht in gefährliche Situationen geraten. Mit ein paar einfachen Handgriffen macht ihr euer Auto winterfest. Unterwegs könnt ihr besser auf glatte Fahrbahnen und eingeschränkte Sicht reagieren. Die folgenden Tipps helfen euch dabei, sicher durch die kalte Jahreszeit zu kommen.